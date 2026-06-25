Les États-Unis envisagent à nouveau de vendre des F-35 à la Turquie malgré le dossier sensible des missiles russes

Les États-Unis examinent actuellement les conditions qui permettraient à la Turquie d’acquérir des avions de combat F-35, a déclaré mercredi le vice-président américain JD Vance. Cette évolution pourrait marquer un changement important dans les relations entre Washington et Ankara, plusieurs années après l’exclusion de la Turquie du programme en raison de l’achat de systèmes de défense russes S-400.

S’exprimant devant des journalistes, JD Vance a indiqué que le dossier faisait l’objet d’une étude approfondie au sein de l’administration américaine. Selon lui, plusieurs conditions doivent encore être vérifiées afin de garantir le respect de la législation américaine avant qu’une éventuelle vente puisse être approuvée.

« Pete et toute l’équipe examinent cela en ce moment », a déclaré le vice-président, faisant référence au secrétaire à la Défense. Il a précisé que le président américain avait demandé à son administration d’évaluer les différentes options disponibles concernant une reprise de la coopération sur les F-35.

La question est particulièrement sensible depuis 2019, année où la Turquie a acquis les systèmes de défense antimissile russes S-400. Cette décision avait provoqué une crise avec les États-Unis, qui avaient estimé que ces équipements russes pouvaient compromettre la sécurité technologique du programme F-35, l’un des projets militaires les plus avancés de Washington.

À la suite de cet achat, Ankara avait été exclue du programme de développement et de production des F-35, malgré son statut d’allié au sein de l’OTAN. Depuis lors, les autorités turques réclament régulièrement une normalisation de la coopération militaire avec les États-Unis.

Les déclarations de JD Vance interviennent à un moment où les relations entre les deux pays semblent connaître un réchauffement progressif. Si aucun accord n’a encore été annoncé, l’ouverture d’un examen officiel laisse entrevoir la possibilité d’un rapprochement stratégique entre Washington et Ankara, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes au sein de l’Alliance atlantique.