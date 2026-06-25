Allemagne, Côte d’Ivoire, Pays-Bas, Japon, États-Unis : une journée décisive pour les groupes D, E et F

La troisième journée des groupes D, E et F de la Coupe du monde se dispute ce jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, avec six matchs au programme. L’Allemagne et les États-Unis ont verrouillé la première place de leur groupe. La Tunisie et la Turquie sont déjà éliminées. La Côte d’Ivoire, le Japon, la Suède, l’Australie, le Paraguay, l’Équateur et Curaçao jouent encore des places directes ou des positions de repêchage.

Une soirée en trois temps

Le groupe E ouvre la soirée à 22h00, heure française. Équateur-Allemagne se joue au MetLife Stadium d’East Rutherford, avec une diffusion sur M6 et beIN Sports 2. Au même moment, Curaçao-Côte d’Ivoire se dispute au Lincoln Financial Field de Philadelphie, sur beIN Sports 1.

La nuit se poursuit à 01h00 avec les deux matchs du groupe F. Japon-Suède se joue à l’AT&T Stadium d’Arlington, sur beIN Sports 1. Tunisie-Pays-Bas se dispute à l’Arrowhead Stadium de Kansas City, sur M6 et beIN Sports 2.

Le groupe D ferme la soirée à 04h00. Turquie-États-Unis se joue au SoFi Stadium de Los Angeles, sur beIN Sports 1. Paraguay-Australie se dispute au Levi’s Stadium de Santa Clara, sur beIN Sports 2.

Groupe E : l’Allemagne déjà première, la Côte d’Ivoire face à l’histoire

L’Allemagne arrive à la dernière journée avec deux victoires, six points, neuf buts marqués et une première place déjà assurée. Sa victoire contre Curaçao, puis son succès contre la Côte d’Ivoire, lui donnent une position intouchable en tête du groupe. Même en cas de défaite contre l’Équateur, la Mannschaft ne peut plus être dépassée pour la première place, notamment grâce à son avantage dans les confrontations directes.

Face à l’Équateur, l’enjeu allemand est donc de finir la phase de groupes avec un troisième succès, conserver son rythme et éviter les blessures ou les suspensions inutiles avant les seizièmes de finale. Ce match n’est pas vital pour le classement allemand, mais il reste important pour entretenir une dynamique de tournoi.

Pour l’Équateur, la situation est beaucoup plus dure. La Tri n’a qu’un point après sa défaite contre la Côte d’Ivoire et son nul face à Curaçao. Elle doit battre l’Allemagne pour rester en vie. Même avec une victoire, la qualification directe dépendra de l’autre match : si la Côte d’Ivoire ne perd pas contre Curaçao, l’Équateur ne pourra pas prendre la deuxième place. Son objectif immédiat est donc de gagner, puis de regarder si ce succès peut lui offrir la deuxième place ou au moins une chance parmi les meilleurs troisièmes.

Côte d’Ivoire-Curaçao : les Éléphants peuvent franchir un cap historique

La Côte d’Ivoire joue l’un des matchs les plus importants de son histoire récente en Coupe du monde. Deuxième du groupe avec trois points, elle peut sortir de la phase de groupes d’un Mondial pour la première fois. Une victoire contre Curaçao la qualifie directement, mais un nul suffit aussi à conserver la deuxième place, même si l’Équateur bat l’Allemagne, car les Ivoiriens ont gagné leur confrontation directe contre les Équatoriens.

Le danger, pour les Éléphants, serait de perdre. Dans ce cas, Curaçao passerait devant eux. La Côte d’Ivoire pourrait alors se retrouver troisième avec trois points, ou même quatrième si l’Équateur bat l’Allemagne. Elle a donc une vraie marge avant le coup d’envoi, mais pas le droit de transformer ce match en gestion molle. Son enjeu est simple : valider une qualification historique sans dépendre du classement des troisièmes.

Curaçao n’a pas ce confort. Dernier du groupe avec un point, l’équipe doit battre la Côte d’Ivoire pour rester en vie. Une victoire peut lui ouvrir la deuxième place si l’Équateur ne bat pas l’Allemagne. Si l’Équateur gagne aussi, Curaçao devra compter sur un très large écart pour passer devant à la différence de buts. Pour Curaçao, le match est donc une finale : sans victoire, le tournoi s’arrête.

Groupe F : Pays-Bas, Japon et Suède dans une lutte à trois

Le groupe F reste le plus ouvert de la nuit pour la première place. Les Pays-Bas et le Japon comptent quatre points. La Suède suit avec trois points. La Tunisie, avec zéro point après deux lourdes défaites, est déjà éliminée.

Les Pays-Bas affrontent la Tunisie à 01h00 avec l’objectif de terminer premiers du groupe. Les Néerlandais ont commencé par un nul contre le Japon, puis ont largement battu la Suède. Ils sont en tête avant cette dernière journée, mais ils doivent encore sécuriser leur rang. Un succès contre la Tunisie les placerait en position très favorable, même si le Japon peut également finir à sept points en battant la Suède.

La Tunisie n’a plus d’enjeu de qualification. Battue 5-1 par la Suède puis 4-0 par le Japon, elle ne peut plus dépasser ses concurrents directs. Même une victoire contre les Pays-Bas ne lui permettrait pas de revenir dans la course. Son dernier match sert donc à sauver l’honneur, éviter un zéro pointé et finir le tournoi sur une performance plus digne.

Japon-Suède : un duel direct pour éviter les calculs

Japon-Suède est le match le plus décisif du groupe F. Le Japon, deuxième avec quatre points, a son destin en main. Un nul lui suffit pour se qualifier directement. Une victoire peut même lui permettre de finir premier, selon le résultat des Pays-Bas contre la Tunisie et les critères de départage.

La Suède, elle, n’a qu’une voie directe : gagner. Avec trois points, elle peut dépasser le Japon en cas de succès et assurer sa qualification dans les deux premiers. Un nul la laisserait troisième avec quatre points, ce qui pourrait encore suffire dans le classement des meilleurs troisièmes, mais sans garantie immédiate. Une défaite la maintiendrait également troisième, avec trois points seulement, dans une situation beaucoup plus fragile.

Groupe D : les États-Unis premiers, la Turquie déjà dehors

Les États-Unis abordent leur match contre la Turquie avec une première place déjà acquise. Les Américains ont battu le Paraguay 4-1, puis l’Australie 2-0. Avec six points, six buts marqués et un seul encaissé, ils ne peuvent plus être rejoints de manière utile par l’Australie ou le Paraguay, qu’ils ont déjà battus tous les deux.

Leur match de 04h00 contre la Turquie n’a donc pas d’enjeu de classement pour eux. Il reste utile pour entretenir le rythme, gérer l’effectif et préparer les seizièmes de finale. Les États-Unis peuvent aborder cette rencontre avec une vraie sécurité, ce qui change totalement la nature de leur soirée.

La Turquie, de son côté, est déjà éliminée. Elle a perdu contre l’Australie puis contre le Paraguay, ses deux concurrents directs. Même si elle bat les États-Unis, elle ne peut plus passer devant eux dans les scénarios utiles, car les confrontations directes lui sont défavorables. Son dernier match se résume donc à une question d’image : marquer enfin, prendre des points, et quitter le tournoi autrement que sur trois défaites.

Paraguay-Australie : la deuxième place se joue à 04h00

Paraguay-Australie est le vrai match de qualification du groupe D. Les deux équipes comptent trois points. L’Australie est deuxième avant le coup d’envoi, le Paraguay troisième. L’Australie peut se contenter d’un nul pour conserver sa place, tandis que le Paraguay doit gagner pour passer devant.

L’Australie a construit son avantage avec sa victoire contre la Turquie. Elle a ensuite perdu contre les États-Unis, mais reste en position favorable. Un nul contre le Paraguay la qualifierait directement pour les seizièmes de finale. Une victoire lui offrirait la deuxième place. Une défaite la ferait tomber à la troisième place, avec une qualification encore possible, mais dépendante du classement général des troisièmes.

Le Paraguay n’a pas le même choix. Battu lourdement par les États-Unis, il s’est relancé contre la Turquie. Mais pour prendre la deuxième place, il doit battre l’Australie. Ce match est donc un barrage interne au groupe : l’Australie défend sa position, le Paraguay tente de la lui prendre.