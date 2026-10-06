Sébastien Chenu face à Bally Bagayoko : le RN accuse LFI de responsabilité dans les violences, le maire appelle à la « désescalade »

Le Rassemblement national met à son tour directement en cause La France insoumise dans les violences qui accompagnent la mobilisation lycéenne. Invité ce mardi matin de la Grande Interview Europe 1-CNews, Sébastien Chenu estime qu’« il y a une responsabilité de l’extrême gauche et de LFI ». Au même moment sur RTL, le maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko appelait à la « désescalade ».

Sébastien Chenu distingue les revendications exprimées par les lycéens des incendies, dégradations et affrontements constatés ces derniers jours. Il considère néanmoins que l’attitude de certains responsables insoumis, présents devant des établissements ou appelant à soutenir le mouvement, a contribué à la tension.

Bagayoko : « Je désapprouve totalement la violence »

Sur RTL, Bally Bagayoko a maintenu une déclaration qui lui vaut depuis plusieurs jours de nombreuses critiques : « Je ne renie rien de ce que j’ai dit : la violence peut être légitime. » Le maire de Saint-Denis replace cependant ses propos dans une réflexion plus générale et historique et précise dans la même interview : « Je désapprouve totalement la violence. »

L’élu LFI appelle désormais à la « désescalade » et demande une « réponse politique et non une réponse policière » à la mobilisation. Il souhaite que la journée de ce mardi se déroule pacifiquement.