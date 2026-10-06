Crise des lycées : le gouvernement attendu à l’Assemblée lors des premières QAG depuis les violences

La crise lycéenne monopolise les débats à l'Assemblée, avec des députés interpellant le gouvernement sur les violences récentes, dont la grave blessure d'un lycéen à Lens. Les interrogations portent sur la doctrine de maintien de l'ordre et le retour à la normale dans les établissements scolaires, avec une attention particulière sur les moyens alloués à l'Éducation nationale.

La crise lycéenne devrait s’inviter ce mardi dans l’hémicycle. Les députés retrouvent le gouvernement à 15 heures pour les Questions au gouvernement, première séance de QAG depuis l’intensification des blocages, les milliers d’interpellations et la grave blessure d’un adolescent de 15 ans à Lens.

Le gouvernement arrive à l’Assemblée sous pression après plusieurs jours de polémique sur la doctrine de maintien de l’ordre. Lundi, Boris Vallaud a notamment demandé que Laurent Nuñez soit auditionné par la commission des lois afin de s’expliquer sur les consignes données aux forces de l’ordre.

Lens et le maintien de l’ordre au cœur des interrogations

La blessure du lycéen de Lens devrait logiquement occuper une place importante dans les échanges. Une enquête de l’IGPN est en cours et les circonstances exactes de l’explosion de la grenade qui lui a arraché une main ne sont toujours pas établies. Plusieurs responsables de gauche réclament parallèlement une révision de la doctrine de maintien de l’ordre.

Les députés pourraient également interroger le gouvernement sur les moyens de l’Éducation nationale, les professeurs absents et la stratégie choisie pour permettre la reprise des cours. Édouard Geffray a fixé comme objectif un retour progressif à la normale à partir de mercredi.