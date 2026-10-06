POLITIQUE

Crise des lycées : le gouvernement attendu à l’Assemblée lors des premières QAG depuis les violences

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Crise des lycées : le gouvernement attendu à l’Assemblée lors des premières QAG depuis les violences
Crise des lycées : le gouvernement attendu à l’Assemblée lors des premières QAG depuis les violences

La crise lycéenne devrait s’inviter ce mardi dans l’hémicycle. Les députés retrouvent le gouvernement à 15 heures pour les Questions au gouvernement, première séance de QAG depuis l’intensification des blocages, les milliers d’interpellations et la grave blessure d’un adolescent de 15 ans à Lens.

Le gouvernement arrive à l’Assemblée sous pression après plusieurs jours de polémique sur la doctrine de maintien de l’ordre. Lundi, Boris Vallaud a notamment demandé que Laurent Nuñez soit auditionné par la commission des lois afin de s’expliquer sur les consignes données aux forces de l’ordre.

Lens et le maintien de l’ordre au cœur des interrogations

La blessure du lycéen de Lens devrait logiquement occuper une place importante dans les échanges. Une enquête de l’IGPN est en cours et les circonstances exactes de l’explosion de la grenade qui lui a arraché une main ne sont toujours pas établies. Plusieurs responsables de gauche réclament parallèlement une révision de la doctrine de maintien de l’ordre.

Les députés pourraient également interroger le gouvernement sur les moyens de l’Éducation nationale, les professeurs absents et la stratégie choisie pour permettre la reprise des cours. Édouard Geffray a fixé comme objectif un retour progressif à la normale à partir de mercredi.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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