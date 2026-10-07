"Vous êtes devenus fous !" : Benjamin Lucas s’en prend à Lecornu sur les violences dans les lycées

Benjamin Lucas interpelle Sébastien Lecornu lors des Questions au gouvernement sur les blessures subies par les lycéens, accusant le Premier ministre de minimiser la gravité des événements. Lecornu défend la politique gouvernementale et rejette les accusations de répression policière, tout en reconnaissant la possibilité d'accidents isolés.

Nouveau face-à-face particulièrement tendu lors des Questions au gouvernement. Benjamin Lucas, député du groupe Écologiste et Social, a directement interpellé Sébastien Lecornu sur les jeunes blessés depuis le début de la mobilisation lycéenne. Il reproche notamment au Premier ministre d’avoir employé le terme d’« accidents » pour évoquer certains événements. Lecornu lui a répondu en l’accusant d’avoir menti sur la politique menée par l’exécutif.

Benjamin Lucas énumère plusieurs cas de jeunes blessés ces derniers jours et revient notamment sur l’adolescent de 15 ans qui a perdu une main à Lens. Plusieurs de ces affaires font encore l’objet d’enquêtes destinées à établir précisément les circonstances et les éventuelles responsabilités.

« Vous avez perdu la raison »

Le député écologiste refuse cependant la manière dont le gouvernement présente la situation. « Vous avez perdu la raison, vous êtes devenus fous ! », lance-t-il au Premier ministre, lui reprochant de minimiser la gravité des blessures et de ne pas remettre suffisamment en cause la doctrine de maintien de l’ordre.

Sébastien Lecornu contre-attaque : « Le député Lucas a menti. » Il récuse catégoriquement l’existence d’« instructions politiques de répression policière » et affirme qu’aucune consigne gouvernementale n’a été donnée pour réprimer les lycéens.

Le Premier ministre reconnaît en revanche que des « accidents » ou des « dérives individuelles » peuvent survenir. Il assure que si un policier ou un gendarme a désobéi aux instructions de sa hiérarchie ou commis une faute, les procédures prévues par l’État de droit doivent permettre de l’établir et de le sanctionner. Lecornu refuse cependant que d’éventuelles fautes individuelles servent, selon lui, à « faire le procès de l’ensemble de l’institution ».