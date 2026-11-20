Le Parlement prolonge l'expérimentation de l'encadrement des loyers jusqu'en 2028, maintenant le dispositif dans 71 communes, dont Paris et Lyon. Malgré un débat houleux et des compromis politiques, la question de la pénurie de logements dans les grandes villes persiste, soulevant la nécessité d'une évaluation des résultats et d'une stratégie plus large.

Le Parlement a définitivement adopté, jeudi 19 novembre, une proposition de loi prolongeant de deux ans l’expérimentation de l’encadrement des loyers. Le texte, voté par 148 députés contre 95, permet de maintenir ce mécanisme dans les 71 communes où il s’applique déjà. Une décision qui intervient à quelques jours de son expiration et relance le débat sur les moyens de lutter contre la hausse des loyers.

L’encadrement des loyers bénéficie d’un nouveau sursis. Après plusieurs semaines de discussions parlementaires, l’Assemblée nationale a adopté jeudi 19 novembre, dans les mêmes termes que le Sénat, une proposition de loi permettant de prolonger l’expérimentation jusqu’en novembre 2028. Le dispositif devait initialement prendre fin le 24 novembre 2026. Sans intervention du législateur, les communes concernées auraient perdu la possibilité d’appliquer les plafonds de loyers prévus par la réglementation. La proposition de loi, portée par le député socialiste Iñaki Echaniz, a finalement recueilli 148 voix favorables contre 95 oppositions. Cette adoption met un terme à une course contre la montre engagée pour éviter une interruption du mécanisme.

L’encadrement des loyers s’applique notamment à Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier, Grenoble, ainsi que dans plusieurs territoires franciliens et du Pays basque. Son fonctionnement repose sur la fixation de loyers de référence déterminés en fonction des caractéristiques des logements et des marchés locaux. Dans les zones concernées, les propriétaires ne peuvent normalement pas dépasser le loyer de référence majoré, sauf exceptions réglementaires permettant notamment l’application d’un complément de loyer justifié. L’objectif est de limiter les augmentations excessives dans les territoires où la demande locative demeure particulièrement forte.

Un compromis politique qui laisse plusieurs questions ouvertes

Le texte définitivement adopté reste moins ambitieux que la proposition initiale. Celle-ci prévoyait de rendre le dispositif permanent et d’en élargir l’application à de nouvelles communes volontaires. Le Sénat a toutefois supprimé ces dispositions, préférant une prolongation limitée à deux ans et au périmètre existant. Les députés ont accepté cette rédaction afin d’éviter un nouveau désaccord entre les deux chambres. Les débats ont été particulièrement tendus, notamment en raison de l’opposition du Rassemblement national et de plusieurs élus du camp gouvernemental. Face à la multiplication des sous-amendements, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a utilisé une disposition constitutionnelle permettant d’accélérer l’examen du texte.

Sur le fond, l’encadrement continue de diviser les acteurs du logement. Ses défenseurs estiment qu’il constitue une protection indispensable pour les locataires confrontés à des prix élevés, particulièrement dans les grandes agglomérations. Ses opposants considèrent qu’il peut décourager certains propriétaires de louer leurs biens et ne répond pas au manque structurel de logements disponibles. Les études consacrées au dispositif montrent des effets sur la modération de certains loyers, mais l’évolution de l’offre locative dépend également d’autres facteurs, notamment les taux d’intérêt, les règles énergétiques et les choix d’investissement des propriétaires.

La prolongation jusqu’en 2028 donne ainsi deux années supplémentaires aux pouvoirs publics pour évaluer les résultats du mécanisme. Elle ne règle cependant pas la question plus générale de la pénurie de logements dans les grandes villes. Entre construction insuffisante, difficultés d’accès au crédit, rénovation énergétique et pression démographique, les causes de la crise immobilière dépassent largement la seule fixation des loyers. Le prochain débat parlementaire devra déterminer si l’encadrement doit devenir un instrument permanent de la politique du logement ou rester une réponse exceptionnelle aux tensions du marché.