Thierry Breton regrette la suspension de la réforme des retraites

Thierry Breton déplore la suspension de la réforme des retraites, conséquence des négociations budgétaires avec les socialistes, qui ont conduit à un gel temporaire de la réforme prévoyant un départ à 64 ans. Emmanuel Macron souligne que la question des retraites demeurera cruciale dans les futures élections, tandis que le gouvernement affronte d'importantes tensions politiques.

Thierry Breton a vivement critiqué la suspension de la réforme des retraites lors de son passage sur Europe 1, CNews et Les Échos ce dimanche. « On a mis au congélateur la réforme des retraites », a-t-il déclaré au micro de Pierre de Vilno dans Le Grand Rendez-vous. Cette mise en sommeil résulte des négociations budgétaires menées avec les socialistes, qui ont conduit le gouvernement à geler temporairement la réforme Borne portant l’âge légal de départ à 64 ans.

Macron prédit une réouverture du dossier

Emmanuel Macron a d’ores et déjà anticipé la suite. Le président de la République estime que son successeur à l’Élysée devra forcément reprendre ce chantier, confirmant que la question des retraites demeurera centrale dans le débat politique français. Les sept candidats déclarés pour 2027 avaient débattu ensemble en août dernier à l’initiative du Medef, témoignant de l’importance de ce sujet dans la campagne à venir.

La réforme reste un point de tension majeur entre les forces politiques. Le compromis trouvé avec les socialistes illustre la difficulté du gouvernement à maintenir cette mesure face aux pressions parlementaires. Thierry Breton, observateur désormais extérieur au jeu politique français, pointe cette reculade comme un recul significatif dans la gestion des finances publiques.