POLITIQUE

« La violence fait partie de votre projet politique » : vif affrontement entre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot à l’Assembléev

Par

2 minutes de lecture

"La violence fait partie de votre projet politique" : vif affrontement entre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot à l’Assemblée
"La violence fait partie de votre projet politique" : vif affrontement entre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot à l’Assemblée

Les Questions au gouvernement ont tourné à l’affrontement entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu ce mardi 6 octobre. La présidente du groupe LFI a accusé l’exécutif de mener une « répression sauvage » contre la mobilisation lycéenne et de « brutaliser les enfants ». Le Premier ministre lui a répondu en accusant directement La France insoumise de vouloir « semer le chaos ».

Mathilde Panot reproche d’abord au gouvernement de ressortir la « carte grossière “c’est la faute à LFI” » pour expliquer les violences qui accompagnent certaines mobilisations. Elle dénonce des « manœuvres ridicules » destinées, selon elle, à détourner l’attention des responsabilités de l’exécutif dans la gestion de la crise.

« Vous faites honte à la France ! »

La députée hausse encore le ton en accusant le gouvernement de « brutaliser les enfants ». « Vous faites honte à la France ! », lance-t-elle au Premier ministre, avant de dénoncer une « répression sauvage » et de demander des comptes sur les interventions policières des derniers jours.

Sébastien Lecornu choisit alors de retourner complètement l’accusation. Il cite notamment Raphaël Arnault, les déclarations du maire de Saint-Denis Bally Bagayoko sur la violence ainsi que plusieurs prises de position de Jean-Luc Mélenchon. « Vous êtes ambigu avec la violence, car elle fait partie de votre projet politique ! », lance-t-il à Mathilde Panot.

Le Premier ministre accuse ensuite LFI de chercher à « semer le chaos » depuis le début de la mobilisation lycéenne. « Nous ne vous laisserons pas faire ! », conclut-il dans un hémicycle particulièrement agité.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une