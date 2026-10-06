"La violence fait partie de votre projet politique" : vif affrontement entre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot à l’Assemblée

Lors des Questions au gouvernement du 6 octobre, un vif échange oppose Mathilde Panot et Sébastien Lecornu. La députée LFI critique la répression des mobilisations lycéennes, tandis que le ministre défend l'exécutif, l'accusant de vouloir provoquer le chaos. Les tensions illustrent les clivages politiques entre les deux camps.

Les Questions au gouvernement ont tourné à l’affrontement entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu ce mardi 6 octobre. La présidente du groupe LFI a accusé l’exécutif de mener une « répression sauvage » contre la mobilisation lycéenne et de « brutaliser les enfants ». Le Premier ministre lui a répondu en accusant directement La France insoumise de vouloir « semer le chaos ».

Mathilde Panot reproche d’abord au gouvernement de ressortir la « carte grossière “c’est la faute à LFI” » pour expliquer les violences qui accompagnent certaines mobilisations. Elle dénonce des « manœuvres ridicules » destinées, selon elle, à détourner l’attention des responsabilités de l’exécutif dans la gestion de la crise.

« Vous faites honte à la France ! »

La députée hausse encore le ton en accusant le gouvernement de « brutaliser les enfants ». « Vous faites honte à la France ! », lance-t-elle au Premier ministre, avant de dénoncer une « répression sauvage » et de demander des comptes sur les interventions policières des derniers jours.

Sébastien Lecornu choisit alors de retourner complètement l’accusation. Il cite notamment Raphaël Arnault, les déclarations du maire de Saint-Denis Bally Bagayoko sur la violence ainsi que plusieurs prises de position de Jean-Luc Mélenchon. « Vous êtes ambigu avec la violence, car elle fait partie de votre projet politique ! », lance-t-il à Mathilde Panot.

Le Premier ministre accuse ensuite LFI de chercher à « semer le chaos » depuis le début de la mobilisation lycéenne. « Nous ne vous laisserons pas faire ! », conclut-il dans un hémicycle particulièrement agité.