Les Questions au gouvernement ont tourné à l’affrontement entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu ce mardi 6 octobre. La présidente du groupe LFI a accusé l’exécutif de mener une « répression sauvage » contre la mobilisation lycéenne et de « brutaliser les enfants ». Le Premier ministre lui a répondu en accusant directement La France insoumise de vouloir « semer le chaos ».
Mathilde Panot reproche d’abord au gouvernement de ressortir la « carte grossière “c’est la faute à LFI” » pour expliquer les violences qui accompagnent certaines mobilisations. Elle dénonce des « manœuvres ridicules » destinées, selon elle, à détourner l’attention des responsabilités de l’exécutif dans la gestion de la crise.
« Vous faites honte à la France ! »
La députée hausse encore le ton en accusant le gouvernement de « brutaliser les enfants ». « Vous faites honte à la France ! », lance-t-elle au Premier ministre, avant de dénoncer une « répression sauvage » et de demander des comptes sur les interventions policières des derniers jours.
Sébastien Lecornu choisit alors de retourner complètement l’accusation. Il cite notamment Raphaël Arnault, les déclarations du maire de Saint-Denis Bally Bagayoko sur la violence ainsi que plusieurs prises de position de Jean-Luc Mélenchon. « Vous êtes ambigu avec la violence, car elle fait partie de votre projet politique ! », lance-t-il à Mathilde Panot.
Le Premier ministre accuse ensuite LFI de chercher à « semer le chaos » depuis le début de la mobilisation lycéenne. « Nous ne vous laisserons pas faire ! », conclut-il dans un hémicycle particulièrement agité.
Réagir à l’article
Soyez le premier à commenter cet article.