Entrevue POLITIQUE

Crise des lycées : après les affrontements des QAG, Laurent Nuñez attendu mercredi devant la commission des lois

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Crise des lycées : après les affrontements des QAG, Laurent Nuñez attendu mercredi devant la commission des lois
Crise des lycées : après les affrontements des QAG, Laurent Nuñez attendu mercredi devant la commission des lois

Après une séance de Questions au gouvernement particulièrement électrique ce mardi, la bataille parlementaire sur le maintien de l’ordre va se poursuivre mercredi. Laurent Nuñez doit être auditionné à 15 heures par la commission des lois de l’Assemblée nationale pour répondre aux députés sur la gestion de la mobilisation lycéenne.

Le ministre de l’Intérieur avait lui-même assuré être prêt à « rendre des comptes sur la façon dont [il] maintient l’ordre public ». L’audition offrira aux parlementaires davantage de temps que les QAG pour revenir sur les différents incidents qui ont marqué la mobilisation.

Doctrine de maintien de l’ordre, armes et enquêtes

Les députés devraient notamment interroger Laurent Nuñez sur les consignes adressées aux forces de sécurité, les armes employées pendant certaines opérations et les procédures déclenchées après plusieurs interventions contestées.

La grave blessure d’un lycéen de 15 ans à Lens devrait également être abordée. Une enquête de l’IGPN est toujours en cours pour déterminer les circonstances précises de l’explosion qui lui a arraché une main. D’autres affaires survenues notamment à Metz, Perpignan ou Saint-Ouen-l’Aumône ont également alimenté les demandes d’explications.

LFI a parallèlement annoncé vouloir créer une commission d’enquête parlementaire consacrée à ce qu’elle qualifie de « violences policières, administratives et pénales ».

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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