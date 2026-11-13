Sébastien Lecornu évoque des complicités au sein des lycées concernant les violences récentes, suscitant l'indignation des syndicats enseignants qui demandent des preuves concrètes. En réponse, le ministre de l'Intérieur soutient ces accusations tout en appelant à la prudence. Les syndicats réclament des faits avant que des accusations ne portent atteinte à l'ensemble des enseignants.

Les accusations de Sébastien Lecornu provoquent une vive réaction dans l’Éducation nationale. Alors que les violences se multiplient autour de plusieurs établissements scolaires, le Premier ministre a évoqué jeudi 12 novembre l’existence de possibles complicités au sein même de certains lycées pour faciliter l’organisation d’incidents et l’acheminement de mortiers d’artifice. Selon lui, une minorité d’établissements serait confrontée à une véritable « planification logistique » des violences, avec des livraisons organisées à des horaires précis. Il affirme que certaines personnes présentes dans les établissements pourraient participer à ces agissements et prévient que les éventuels complices seraient poursuivis sur les plans judiciaire et disciplinaire. Des déclarations qui ont immédiatement suscité l’indignation de plusieurs syndicats enseignants.

Vendredi matin, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a apporté son soutien aux propos du chef du gouvernement, tout en appelant à la prudence. Invité de LCI, il a indiqué que des informations remontant aux autorités allaient dans le sens de ces soupçons, mais a insisté sur le fait qu’il ne s’agirait que d’une « infime minorité de cas ». Aucune preuve précise mettant en cause des personnels de l’Éducation nationale n’a toutefois été présentée publiquement à ce stade. Ces déclarations interviennent dans un climat particulièrement tendu, après des tirs de mortiers dans des lycées franciliens, plusieurs départs de feu et des dégradations signalées lors des dernières journées de mobilisation. Pour le gouvernement, les violences les plus graves ne sauraient être assimilées à l’exercice normal du droit de manifester.

« Une provocation » : les représentants des enseignants réclament des faits

Les organisations syndicales dénoncent une mise en cause de la profession sans éléments suffisamment étayés. Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, juge les propos du Premier ministre provocateurs et estime qu’ils risquent d’aggraver les tensions. Le SE-Unsa critique également une accusation publique visant les personnels, tandis que le Snalc regrette des soupçons qu’il considère comme trop imprécis. La CFDT Éducation réclame de son côté que d’éventuels faits soient établis et traités selon les procédures prévues par le droit. Les syndicats ne contestent pas la nécessité de sanctionner des complicités si elles étaient démontrées, mais refusent que l’ensemble des enseignants soit placé sous le soupçon en raison des agissements éventuels de quelques individus.

Cette controverse intervient au moment où le gouvernement tente de rétablir le dialogue avec les organisations de l’Éducation après plusieurs semaines de manifestations et de blocages. Les syndicats rappellent que les personnels sont eux-mêmes confrontés aux violences et doivent assurer la sécurité des élèves dans des conditions parfois difficiles. Pour Sébastien Lecornu, la question est désormais de savoir si les renseignements évoqués par l’exécutif pourront déboucher sur des procédures précises et des faits matériellement établis.