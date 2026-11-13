Présidentielle 2027 : David Lisnard crédité de 10 à 12 % dans un nouveau sondage

David Lisnard, maire de Cannes, enregistre entre 10 et 12 % des intentions de vote dans un sondage OpinionWay, nouvellement intégré aux hypothèses. Marine Le Pen reste à 34 % et Jean-Luc Mélenchon se fixe entre 16 et 17 %, tandis que d'autres personnalités politiques affichent des scores plus faibles.

Le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie fait son apparition dans un sondage OpinionWay réalisé pour Les Échos et Radio Classique. Testé pour la première fois dans ce baromètre, David Lisnard recueille entre 10 et 12 % des intentions de vote selon les configurations envisagées. Marine Le Pen reste créditée de 34 %, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtient entre 16 et 17 %.

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, un nouveau sondage OpinionWay publié jeudi 12 novembre mesure les intentions de vote des Français dans plusieurs hypothèses de candidatures. L’enquête intègre pour la première fois David Lisnard, maire de Cannes et président du mouvement Nouvelle Énergie. Il obtient 10 % des intentions de vote lorsque Édouard Philippe et Gabriel Attal figurent tous les deux parmi les candidats, 11 % lorsque seul le maire du Havre est présent et 12 % lorsque Gabriel Attal représente le centre sans Édouard Philippe.

Ces résultats placent David Lisnard à proximité des scores mesurés pour plusieurs autres personnalités du centre et de la droite. Ils ne permettent toutefois pas d’établir une progression dans le temps, puisque le maire de Cannes n’avait pas été testé lors de la précédente vague du baromètre.

Édouard Philippe, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann face à plusieurs configurations

Édouard Philippe est crédité de 11 % des intentions de vote lorsque Gabriel Attal est également candidat et de 12 % en l’absence de ce dernier. Le président de Renaissance obtient pour sa part 10 % lorsqu’il est le seul candidat centriste testé, mais seulement 4 % lorsque le maire du Havre figure également dans l’hypothèse proposée aux personnes interrogées.

Raphaël Glucksmann, représentant du courant social-démocrate, recueille entre 11 et 13 % selon les scénarios. Il atteint 13 % face à Édouard Philippe, 12 % face à Gabriel Attal et 11 % lorsque les deux personnalités centristes sont présentes. Le sondage fait état d’un recul de trois points de ses intentions de vote dans chacune de ces configurations.

Bruno Retailleau, représentant des Républicains, est quant à lui crédité de 4 à 6 %. Il obtient 6 % lorsque Gabriel Attal est candidat sans Édouard Philippe, contre 4 % dans les deux autres hypothèses. Le baromètre fait apparaître une baisse de trois à quatre points par rapport à la précédente mesure.

Marine Le Pen à 34 %, Jean-Luc Mélenchon entre 16 et 17 %

Marine Le Pen recueille 34 % des intentions de vote dans chacune des trois hypothèses étudiées. Le niveau mesuré pour la représentante du Rassemblement national reste donc identique, quelle que soit la configuration des candidatures du centre et de la droite.

Jean-Luc Mélenchon est crédité de 16 à 17 % des intentions de vote. Le fondateur de La France insoumise est présenté comme le seul candidat en progression par rapport à la précédente vague de l’enquête. Les autres personnalités testées, Marine Tondelier, Éric Zemmour, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud, obtiennent chacune entre 1 et 3 %.

Une enquête réalisée les 9 et 10 novembre

Le sondage OpinionWay pour Les Échos et Radio Classique a été réalisé les 9 et 10 novembre 2026. Il porte sur 982 personnes inscrites sur les listes électorales, au sein d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.

Les écarts entre plusieurs personnalités restent faibles au regard des marges d’erreur annoncées, comprises entre 1,4 et 3,1 points. Les résultats dépendent également des candidatures proposées dans chaque hypothèse. Ils ne constituent donc ni une prévision du résultat de l’élection présidentielle ni une indication certaine sur la composition du second tour.