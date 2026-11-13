Valérie Pécresse annonce des mesures strictes contre les violences dans les lycées franciliens, dont la suppression des aides régionales pour les élèves sanctionnés et l'installation de caméras dans 50 établissements. Ces décisions, justifiées par des actes de violence récents, suscitent des contestations sur leur légalité et leur impact social.

Valérie Pécresse entend durcir les sanctions contre les auteurs de violences et de dégradations dans les lycées franciliens. Invitée de RTL ce jeudi 12 novembre, la présidente de la région Île-de-France a annoncé une série de mesures destinées à rétablir la sécurité dans les établissements touchés par les blocages et les intrusions violentes. « Il faut que les casseurs payent », a-t-elle déclaré, avant de préciser que les élèves exclus de leur lycée pour des faits de violence ou de dégradation pourraient perdre le bénéfice des aides régionales facultatives. Sont notamment concernés les dispositifs de soutien à la culture, au sport, aux transports, à l’achat d’un vélo ou encore au permis de conduire. Une mesure adoptée ce jeudi par le conseil régional, mais dont les modalités d’application et la légalité sont déjà contestées par l’opposition.

La présidente LR souhaite également renforcer la vidéosurveillance à l’intérieur des établissements. Selon les chiffres qu’elle avance, 50 lycées franciliens ont été confrontés à des intrusions violentes, notamment avec des tirs de mortiers d’artifice dans les bâtiments. Elle propose aux proviseurs concernés d’installer rapidement des caméras dans les espaces de circulation, afin d’identifier les auteurs de violences et de prévenir de nouvelles intrusions. La région estime par ailleurs à 10 millions d’euros le montant des dégradations commises dans quelque 170 établissements depuis le début du mouvement lycéen. Valérie Pécresse annonce également vouloir appliquer le principe du « casseur-payeur », en demandant réparation aux auteurs des dégradations et, lorsqu’ils sont mineurs, en recherchant la responsabilité civile de leurs parents.

Des sanctions contestées par l’opposition régionale

Ces annonces interviennent après plusieurs épisodes de violences ayant marqué les mobilisations scolaires en Île-de-France. Mardi, une élue régionale a notamment été touchée par une bouteille contenant de l’essence devant un lycée de Chelles, en Seine-et-Marne, alors qu’elle intervenait pour favoriser une reprise des cours. Valérie Pécresse a également mis en cause le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, qu’elle accuse d’avoir légitimé certaines violences survenues autour du lycée Paul-Éluard. L’élu insoumis conteste cette accusation. La présidente de région affirme avoir transmis à la justice la facture de réparation du portail de cet établissement, tandis que plusieurs plaintes ont été déposées à la suite des dégradations commises dans les lycées.

L’opposition régionale dénonce toutefois une politique de sanctions qui pourrait pénaliser durablement les élèves concernés. Les communistes contestent notamment la légalité de la suppression des aides facultatives et ont annoncé des démarches pour faire examiner le dispositif. Les écologistes estiment de leur côté que priver un jeune d’un accès facilité au sport, à la culture ou aux transports pourrait compromettre son insertion sociale. La question juridique reste importante : si une collectivité dispose d’une marge de manœuvre pour fixer les conditions de ses aides facultatives, les sanctions doivent respecter les règles applicables et ne peuvent être décidées arbitrairement. Valérie Pécresse assume néanmoins cette ligne de fermeté, considérant qu’une exclusion disciplinaire pour violences ou dégradations doit pouvoir entraîner des conséquences au-delà de l’établissement scolaire.