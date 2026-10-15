Violences dans le périscolaire : 235 enquêtes à Paris, le Sénat dénonce des défaillances dans toute la France

Le Sénat alerte sur la protection des enfants dans les structures périscolaires, après l'ouverture de 235 enquêtes à Paris et des signalements dans 73 départements. La sénatrice Agnès Evren propose 25 mesures visant à renforcer les contrôles, améliorer la formation des animateurs et traiter efficacement les alertes pour prévenir les violences.

Le Sénat tire la sonnette d’alarme sur la protection des enfants dans les structures périscolaires. Présentant ce jeudi 15 octobre les conclusions de quatre mois de travaux, la sénatrice Les Républicains Agnès Evren a dénoncé des défaillances institutionnelles qui dépassent largement la capitale. Alors que 235 enquêtes pénales ont été ouvertes à Paris et que des signalements ont été recensés dans 73 départements, la mission sénatoriale propose 25 mesures pour renforcer les contrôles, améliorer la formation des animateurs et mettre fin aux dysfonctionnements dans le traitement des alertes.

Le rapport, intitulé Protéger nos enfants : 25 mesures pour mettre fin aux défaillances systémiques du périscolaire, dresse un constat préoccupant du fonctionnement des dispositifs d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. Les sénateurs mettent notamment en évidence des insuffisances dans la vérification des antécédents des personnels, la formation des animateurs et la transmission des informations entre les différentes autorités responsables de la protection des mineurs.

Agnès Evren dénonce une « omerta systémique »

La sénatrice LR met particulièrement en cause les difficultés rencontrées dans le signalement et le traitement des faits de violences. Selon les conclusions présentées, certaines alertes ne seraient pas suffisamment prises en compte ou ne seraient pas transmises aux autorités compétentes dans des délais satisfaisants. Agnès Evren dénonce une « omerta systémique », estimant que les dysfonctionnements institutionnels peuvent contribuer à laisser perdurer des situations dangereuses pour les enfants.

Les chiffres avancés donnent la mesure du problème. À Paris, 235 enquêtes pénales ont été ouvertes dans le cadre d’affaires concernant le périscolaire. Des signalements ont également été recensés dans 73 départements, ce qui conduit la mission sénatoriale à considérer que les difficultés ne se limitent pas à quelques établissements ou à une seule collectivité. Ces données doivent toutefois être interprétées avec prudence : une enquête pénale ne constitue pas une condamnation et les faits signalés ne sont pas nécessairement tous établis.

Le rapport souligne également les difficultés structurelles du secteur. Les collectivités territoriales, responsables d’une grande partie des activités périscolaires, font face à des problèmes de recrutement, à une rotation importante des personnels et à des besoins croissants de formation. Ces contraintes peuvent compliquer la mise en place de procédures de prévention et de contrôle suffisamment homogènes sur l’ensemble du territoire.

Vingt-cinq propositions pour renforcer la protection des enfants

Pour répondre à ces défaillances, la mission sénatoriale avance 25 recommandations. Parmi les principales figurent un renforcement des contrôles d’honorabilité des animateurs, une meilleure coordination entre les écoles, les communes, les services de l’État et la justice, ainsi qu’une protection accrue des personnes qui signalent des faits préoccupants.

Les sénateurs proposent également de renforcer les obligations de signalement. Le rapport envisage notamment une sanction pénale lorsque certains incidents graves ne sont pas transmis au préfet, afin de responsabiliser davantage les structures et les autorités chargées de l’accueil des enfants.

L’objectif est de mettre fin aux situations dans lesquelles une information préoccupante pourrait rester confinée à un établissement ou à une administration sans déclencher les vérifications nécessaires. La mission insiste ainsi sur la nécessité de disposer de procédures claires, de contrôles effectifs et de personnels suffisamment formés pour identifier les situations de violences.

La publication de ce rapport intervient dans un contexte de forte attention portée à la protection des mineurs, alors que plusieurs affaires ont soulevé des interrogations sur les mécanismes de prévention et de contrôle dans les structures accueillant des enfants.