Antisémitisme : Yonathan Arfi met en cause la sincérité du RN après les révélations sur Bardella

Yonathan Arfi, président du Crif, remet en question la sincérité du Rassemblement national face aux révélations sur Jordan Bardella. Il critique la réponse politique du parti, jugeant qu'elle ne correspond pas à un véritable engagement contre l'antisémitisme, malgré une évolution de leur discours. Arfi évoque également des insuffisances chez La France insoumise.

Yonathan Arfi est le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) ; dans La Tribune Dimanche, il met en cause la sincérité du RN face à l’antisémitisme après les révélations sur Jordan Bardella.

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France attaque la réaction du Rassemblement national aux révélations concernant Jordan Bardella. Dans un entretien à La Tribune Dimanche, Yonathan Arfi estime que le traitement de cette affaire contredit les engagements affichés du parti contre l’antisémitisme. Le président du RN conteste toujours être l’auteur des messages qui lui sont attribués.

« Il y a eu les propos, la dissimulation, le déni et l’absence de sanction », énumère Yonathan Arfi. Pour le président du Crif, les éléments techniques rendus publics ne laissent plus de doute sur la réalité des écrits attribués à Jordan Bardella. Il met surtout en cause la réponse politique apportée par sa formation : « Un parti qui lutterait sincèrement contre l’antisémitisme n’aurait pas fait ces choix-là. »

Cette prise de position intervient après la publication, jeudi 26 novembre, de nouveaux éléments par Le Monde et Mediapart. Les deux rédactions ont poursuivi leurs investigations sur des échanges Messenger remontant à 2013. Le Monde décrit notamment une extraction de la conversation depuis les outils de Meta, réalisée en présence d’un journaliste et constatée par un commissaire de justice.

Le changement de discours du RN ne convainc pas le président du Crif

Jordan Bardella maintient son démenti et nie avoir écrit les messages en question. Yonathan Arfi juge néanmoins que la réaction du RN révèle les limites de sa transformation. S’il reconnaît une évolution de son discours public sur l’antisémitisme et Israël, il estime que le parti continue d’abriter des profils incompatibles avec le combat qu’il revendique.

« Leur dénonciation de l’antisémitisme est mise au service d’un agenda politique », accuse-t-il. Sa critique vise ainsi la différence qu’il perçoit entre la fermeté du RN envers ses adversaires et son attitude face aux accusations concernant ses propres responsables.

Dans le même entretien, Yonathan Arfi critique également La France insoumise, à laquelle il reproche de dénoncer l’antisémitisme à l’extrême droite sans le combattre suffisamment dans son propre camp.

Sources citées dans l’article La Tribune Dimanche · Le Monde · Mediapart