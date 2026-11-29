Présidentielle 2027 : Alexis Corbière veut mettre fin aux divisions de la gauche

Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, appelle à l’unification des partis de gauche en vue des élections de 2027, afin de contrer le Rassemblement national. Il plaide pour une « trêve générale » face aux rivalités internes, tout en reconnaissant des désaccords avec La France insoumise, et souligne l'importance d'une alliance pour les élections législatives.

Le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a appelé ce dimanche 29 novembre les différentes formations de gauche à suspendre leurs affrontements politiques dans la perspective des élections de 2027. L’ancien membre de La France insoumise souhaite favoriser un rassemblement susceptible de faire obstacle au Rassemblement national.

Invité de franceinfo, Alexis Corbière a plaidé en faveur d’une « trêve générale » entre les composantes de la gauche. Le cofondateur de L’Après, l’Alliance pour la République écologique et sociale, estime que la multiplication des conflits internes risque de fragiliser son camp à l’approche des prochaines échéances électorales.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs formations discutent d’un éventuel rapprochement avec La France insoumise. Les Écologistes ont notamment engagé des discussions autour des contours d’une coalition, tandis que L’Après a également manifesté sa volonté de renouer le dialogue avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.

Un rapprochement malgré des divergences persistantes

Écarté de La France insoumise en 2024, Alexis Corbière reconnaît conserver plusieurs désaccords stratégiques avec son ancienne formation politique. Le député considère néanmoins que ces divergences ne doivent pas empêcher la recherche d’une alliance électorale réunissant le plus grand nombre possible de forces de gauche.

Au-delà de l’élection présidentielle, Alexis Corbière insiste également sur l’importance des élections législatives de 2027. Il souhaite éviter que les rivalités entre les différentes formations se prolongent lors de ce scrutin. Son appel intervient alors que les modalités d’un éventuel rassemblement de la gauche demeurent au cœur des discussions entre les partis.

Sources citées dans l’article franceinfo