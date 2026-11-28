« Le Journal d’un procès » : Vincent Brengarth et Laurent Valdiguié nous plongent dans les coulisses de l’affaire Sarkozy-Kadhafi

Vincent Brengarth et Laurent Valdiguié, dans "Le Journal d’un procès", offrent une analyse approfondie de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, mêlant perspectives judiciaires et journalistiques. À travers leurs expériences, ils éclairent les enjeux politiques et éthiques soulevés par cette affaire, à un moment clé du parcours judiciaire de Nicolas Sarkozy.

Laurent Valdiguié est journaliste d’investigation à Marianne, spécialiste des affaires politico-financières ; il cosigne avec Vincent Brengarth « Le Journal d’un procès », sur l’affaire du financement libyen présumé.

Comment raconter l’un des procès les plus retentissants de la Ve République ? Dans « Le Journal d’un procès », paru le 19 novembre aux éditions Michalon, l’avocat Vincent Brengarth et le journaliste Laurent Valdiguié proposent un regard croisé sur l’affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Un ouvrage qui permet de mieux comprendre les enjeux judiciaires, politiques et humains d’un dossier hors norme.

Il y a les grandes affaires judiciaires que l’on suit à travers les titres de la presse, et celles que l’on comprend mieux en écoutant ceux qui les ont vécues au quotidien. Avec Le Journal d’un procès, Vincent Brengarth et Laurent Valdiguié ont choisi de confronter leurs expériences pour revenir sur les audiences qui ont placé un ancien président de la République face à la justice. L’un est avocat au barreau de Paris, engagé dans la procédure aux côtés de l’association Sherpa, partie civile. L’autre est journaliste d’investigation à Marianne, spécialiste des affaires politico-financières.

Deux regards complémentaires sur une affaire exceptionnelle

L’intérêt de cet ouvrage tient d’abord à la rencontre de ces deux univers. Vincent Brengarth connaît les exigences du prétoire, la complexité des procédures et le rôle des parties civiles. Laurent Valdiguié apporte son expérience de journaliste, habitué à décrypter les dossiers sensibles et à observer les acteurs de la vie politique. Ensemble, ils proposent une conversation qui dépasse le simple compte rendu d’audience.

Cette approche permet d’aborder une affaire particulièrement complexe sans la réduire à une succession d’accusations et de déclarations. Derrière les échanges judiciaires, il y a des années d’enquête, des témoignages contradictoires, des questions de financement politique et des enjeux institutionnels considérables. Le livre entend précisément rendre ces débats plus accessibles au lecteur.

Le parcours de Vincent Brengarth apporte une dimension particulière au récit. Avocat de l’association anticorruption Sherpa, il a suivi cette procédure depuis les bancs des parties civiles. Dans un entretien accordé à l’agence Anadolu le 27 novembre, il a notamment insisté sur les enjeux de souveraineté nationale, de confiance démocratique et d’égalité devant la loi soulevés par les accusations de financement étranger d’une campagne électorale.

Un livre qui arrive à un moment décisif

La publication intervient à quelques jours d’une échéance judiciaire majeure. Condamné en première instance, le 25 septembre 2025, à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy a fait appel. Il conteste les accusations portées contre lui et continue de défendre son innocence. La cour d’appel de Paris doit rendre sa décision le 30 novembre 2026.

Dans ce contexte, Le Journal d’un procès arrive à point nommé. Il offre aux lecteurs l’occasion de revenir sur les deux audiences, sur leur déroulement et sur les questions qu’elles ont fait émerger. Sans se substituer à la décision des magistrats, la démarche des auteurs rappelle aussi combien il est important de comprendre les faits et les procédures avant de se forger une opinion.

Avec ce dialogue entre un avocat et un journaliste, les éditions Michalon proposent donc un ouvrage d’actualité qui s’adresse bien au-delà des seuls passionnés de justice. Une façon de regarder une affaire politico-judiciaire majeure autrement qu’à travers les polémiques du moment, en donnant davantage de place au temps judiciaire, à la réflexion et à la compréhension des enjeux.

Sources citées dans l’article Agence Anadolu