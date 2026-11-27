Emmanuel Macron a répondu aux critiques de Marine Le Pen sur les négociations du budget européen en dénonçant son arrogance et en rappelant la légitimité de son mandat jusqu'en 2027. Les désaccords sur les financements européens révèlent des divergences profondes entre le président et le Rassemblement national concernant l'avenir de la France au sein de l'UE.

Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a vivement réagi aux critiques de Marine Le Pen concernant les négociations sur le prochain budget de l’Union européenne. Le chef de l’État a dénoncé une « drôle d’arrogance » de la responsable du Rassemblement national, lui reprochant de considérer l’issue de l’élection présidentielle de 2027 comme acquise.

La candidate du Rassemblement national avait accusé, jeudi 26 novembre, Emmanuel Macron et la Commission européenne de vouloir précipiter la conclusion d’un accord sur le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour la période 2028-2034. Marine Le Pen estime qu’une telle décision limiterait sa capacité à défendre les intérêts français dans les négociations européennes en cas de victoire à la présidentielle. Elle a notamment dénoncé de « basses manœuvres politiciennes ».

Interrogé lors d’une conférence de presse à Bruxelles, Emmanuel Macron a rejeté ces accusations, rappelant que Marine Le Pen n’avait pas été élue et que son propre mandat courait jusqu’au 13 mai 2027. Le président de la République a également invité son ancienne adversaire des élections présidentielles de 2017 et 2022 à faire preuve de davantage d’humilité durant la campagne électorale.

Un budget européen au cœur des divergences politiques

Emmanuel Macron souhaite parvenir à un accord entre les Vingt-Sept avant le 31 décembre. Dans le cas contraire, le chef de l’État estime que les négociations devront reprendre au second semestre 2027, après l’élection présidentielle française. Initialement évalué à 2 000 milliards d’euros sur sept ans, le projet de budget européen a déjà fait l’objet de propositions de réduction dépassant 200 milliards d’euros. Paris défend notamment le maintien des financements consacrés à la politique agricole commune.

Marine Le Pen souhaite, pour sa part, réduire la contribution financière de la France au budget communautaire et mettre fin à l’aide française à l’Ukraine six mois après son éventuelle accession à l’Élysée. Cette confrontation illustre les profondes divergences entre le président de la République et le Rassemblement national concernant les priorités financières de l’Union européenne et la place de la France au sein des institutions communautaires.