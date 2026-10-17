POLITIQUE

« La capitulation, c’est la faiblesse » : Emmanuel Macron répond à Marine Le Pen sur l’arrêt des aides à l’Ukraine

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« La capitulation, c'est la faiblesse » : Emmanuel Macron répond à Marine Le Pen sur l'arrêt des aides à l'Ukraine
« La capitulation, c'est la faiblesse » : Emmanuel Macron répond à Marine Le Pen sur l'arrêt des aides à l'Ukraine

Emmanuel Macron a directement répondu à Marine Le Pen ce vendredi 16 octobre, en marge des discussions européennes à Bruxelles. Alors que la candidate du Rassemblement national a annoncé son intention de mettre fin à l’aide financière française à l’Ukraine six mois après une éventuelle victoire à la présidentielle de 2027, le chef de l’État a mis en garde contre les conséquences d’un tel désengagement pour la sécurité de la France et de l’Europe. Une nouvelle confrontation à distance entre les deux responsables politiques sur l’avenir du soutien à Kiev.

La polémique a débuté après les déclarations de Marine Le Pen, qui considère que la situation des finances publiques françaises ne permet plus de poursuivre indéfiniment les transferts financiers vers l’Ukraine. La dirigeante du RN souhaite maintenir les aides pendant une période transitoire de six mois après son éventuelle accession à l’Élysée, avant d’y mettre un terme. Elle affirme vouloir laisser aux autorités ukrainiennes le temps de s’adapter à cette décision.

Macron met en garde contre un affaiblissement de l’Europe

Interrogé sur cette proposition, Emmanuel Macron a défendu la poursuite du soutien européen à l’Ukraine, estimant qu’un abandon financier de Kiev pourrait compromettre la sécurité du continent. Le président considère que la résistance ukrainienne face à la Russie constitue également un enjeu stratégique pour les États européens, dont la France.

« La capitulation, c’est la faiblesse », a déclaré le chef de l’État, selon les propos rapportés de son intervention à Bruxelles. Il a également critiqué les responsables politiques qui s’expriment déjà comme s’ils exerçaient le pouvoir, rappelant que l’élection présidentielle de 2027 n’avait pas encore eu lieu et que les Français n’avaient pas désigné leur prochain président.

Cette réponse intervient après une première réaction de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a contesté l’analyse de Marine Le Pen, estimant que la coopération entre la France et l’Ukraine bénéficiait également à l’industrie française de défense et à la sécurité européenne. La candidate du RN s’est, de son côté, déclarée disposée à débattre directement avec lui.

Le désaccord porte sur la place que la France doit accorder au financement de l’Ukraine. Marine Le Pen défend une réduction de l’engagement financier français au nom des priorités budgétaires nationales. Emmanuel Macron considère au contraire que ce soutien contribue à prévenir des risques sécuritaires plus importants pour l’Europe.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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