L’UE propose un prêt de 45 milliards d’euros à l’Ukraine pour renforcer ses finances et sa défense

La Commission européenne annonce un prêt de 45 milliards d’euros à l’Ukraine, prévu pour 2027, afin de prévenir une crise financière et de soutenir l’effort de défense face aux bombardements russes. Ce plan vise aussi à donner à l’Ukraine une position avantageuse lors des futures négociations de paix.

La Commission européenne a annoncé un prêt de 45 milliards d’euros destiné à Kiev pour 2027, afin de prévenir une crise de trésorerie imminente et de soutenir l’effort de défense ukrainien face aux bombardements russes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan de prêt massif de 45 milliards d’euros en faveur de l’Ukraine, dont le versement est prévu pour 2027. L’objectif affiché est double : éviter une crise financière qui menace Kiev à court terme et renforcer les capacités militaires du pays, soumis à des frappes russes incessantes.

Selon von der Leyen, ce mécanisme vise à placer l’Ukraine en position de force lors des futures négociations de paix. « Nous pensons que c’est la meilleure façon de donner à l’Ukraine une main solide à la table des négociations », a-t-elle déclaré, précisant que le remboursement du prêt ne serait exigé qu’une fois que la Russie aurait réparé les dommages causés sur le territoire ukrainien.

La présidente de la Commission s’est dite confiante quant à l’adhésion de l’ensemble des vingt-sept États membres à cette proposition, dont l’adoption formelle reste soumise à leur approbation. Le montant envisagé, soit environ 37,5 milliards de livres sterling, représente l’un des engagements financiers les plus importants jamais formulés par l’Union européenne à l’égard de Kiev depuis le début du conflit.