Zelensky à Bruxelles : 70 milliards d’euros réclamés à l’Europe pour financer la guerre en 2027

Volodymyr Zelensky demande 70 milliards d'euros aux pays européens pour financer les efforts militaires de l'Ukraine en 2027, soulignant les tensions croissantes avec Washington. Cette visite à Bruxelles survient alors que l'Union européenne discute son budget, confrontée à des contraintes financières tout en devant répondre aux besoins d'armement d'un conflit prolongé.

Le président ukrainien s’est rendu vendredi à Bruxelles pour solliciter un soutien financier massif de ses alliés européens, dans un contexte de relations compliquées avec Washington sous Donald Trump.

Volodymyr Zelensky a fait le déplacement à Bruxelles ce vendredi 16 octobre pour plaider la cause ukrainienne auprès des dirigeants européens. Le chef de l’État ukrainien réclame 70 milliards d’euros supplémentaires afin de couvrir les besoins militaires et financiers de son pays pour l’année prochaine, alors que la guerre contre la Russie se prolonge sans issue diplomatique en vue.

Cette démarche intervient dans un moment de tension notable entre Kiev et Washington. La présidence de Donald Trump a sensiblement refroidi le soutien américain à l’Ukraine, poussant Zelensky à réorienter ses efforts vers les capitales européennes. L’Union européenne se retrouve ainsi placée face à une demande d’engagement financier considérable, au moment même où ses États membres négocient âprement le budget communautaire pour la période 2028-2034.

La visite du président ukrainien s’inscrit dans une séquence diplomatique chargée : outre la question du financement de l’effort de guerre, Zelensky a également mis sur la table ses besoins en armements. L’Europe doit désormais arbitrer entre ses propres contraintes budgétaires et la pression croissante exercée par un conflit qui dure depuis plus de quatre ans sur son flanc est.