Lors de la 72e assemblée de l’OTAN à Berlin, les alliés soutiennent l'Ukraine tout en écartant une adhésion rapide. Volodymyr Zelensky exige des systèmes antimissiles urgents, soulignant l'importance de la défense aérienne. Le chancelier allemand admet une erreur passée sur l'intégration de l'Ukraine et plaide pour des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu.

Réunis à Berlin pour la 72e assemblée parlementaire de l’OTAN, les alliés ont réaffirmé leur soutien à Kiev tout en refusant d’ouvrir la voie à une adhésion rapide de l’Ukraine. Volodymyr Zelensky a plaidé en visioconférence pour des systèmes antimissiles supplémentaires avant l’hiver.

La connexion vidéo a mis quelques instants à s’établir, mais lorsque Volodymyr Zelensky est apparu sur les écrans de la salle berlinoise, les délégués des 32 pays membres de l’OTAN l’ont accueilli par des applaudissements. Le président ukrainien avait un message clair : son pays a besoin, de toute urgence, de systèmes de défense aérienne supplémentaires avant que l’hiver ne s’installe et que les bombardements russes ne s’intensifient.

« L’hiver arrive. Et notre priorité numéro un, c’est la défense aérienne », a-t-il déclaré, réclamant notamment des batteries Patriot et d’autres systèmes capables d’intercepter des missiles balistiques. « Ces missiles ne devraient pas dormir dans des entrepôts. Aidez-nous », a-t-il lancé aux parlementaires.

Zelensky a également renouvelé son appel à l’intégration de l’Ukraine dans l’Alliance atlantique, posant la question en des termes délibérément pragmatiques : une adhésion ne serait-elle pas, au fond, moins coûteuse et plus fiable que les dispositifs de sécurité alternatifs envisagés après un éventuel cessez-le-feu ? La question reste sans réponse concrète. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a rappelé que si la perspective d’adhésion demeure ouverte pour Kiev, les membres de l’Alliance ne sont pas unanimes sur le calendrier, et que l’unanimité est précisément la règle pour toute admission. « Il y a une clarté totale là-dessus au sein de l’Alliance », a-t-il dit.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a, lui, fait un mea culpa historique. Revenant sur le sommet de Bucarest en 2008, il a jugé que refuser alors d’intégrer l’Ukraine à l’OTAN, comme le proposaient les États-Unis, avait été « une erreur ». Il a plaidé pour que Kiev bénéficie, en cas de cessez-le-feu, de garanties de sécurité équivalentes à celles dont jouissent les membres de l’Alliance. Rutte, pour sa part, a dit approuver les efforts américains en faveur de négociations de paix, tout en soulignant qu’il fallait désormais « tester si Poutine est prêt à jouer le jeu ».

L’invasion russe a, quoi qu’il en soit, provoqué un réarmement massif au sein de l’OTAN. Les membres se sont engagés à porter leurs dépenses de défense à 5 % de leur produit intérieur brut d’ici 2035, un objectif que Rutte souhaite voir atteint « idéalement avant cette échéance ». Il a également averti que la production d’armements devait encore s’accélérer, la demande excédant largement l’offre actuelle.

L’Allemagne illustre cette dynamique de façon spectaculaire. Le général Carsten Breuer, chef d’état-major de la Bundeswehr, a indiqué que le budget de défense allemand avait été multiplié par trois depuis 2021, pour atteindre plus de 139 milliards d’euros dans le projet de budget de l’année prochaine. L’armée allemande vise par ailleurs un effectif total de 460 000 soldats d’ici le milieu des années 2030, dont 200 000 réservistes. « C’est un exercice d’équilibriste, car nous devons trouver le bon dosage entre croissance et capacité opérationnelle », a reconnu Breuer.

Ce dernier prendra prochainement une nouvelle fonction à l’échelle de l’Alliance : élu président du Comité militaire de l’OTAN, il rejoindra le siège de Bruxelles à la mi-2025 pour devenir le principal conseiller militaire du secrétaire général. Il a interprété cette élection comme « un signe que l’Allemagne a désormais accepté ses responsabilités en matière de politique de sécurité ».