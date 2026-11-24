Le Tadjikistan initie son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), rejoignant le Tchad, Nauru et le Venezuela dans ce processus. Cette décision, annoncée lors de la visite de Vladimir Poutine à Douchanbé, reflète la pression grandissante des États-Unis sur l'institution, entraînant une érosion progressive de son soutien international.

Le Tadjikistan a annoncé vendredi son intention de quitter la Cour pénale internationale, devenant le quatrième pays à initier ce processus depuis que Washington a affiché sa volonté de démanteler l’institution. La décision coïncide avec une visite de Vladimir Poutine à Douchanbé.

Le Tadjikistan a officiellement engagé la procédure de retrait de la Cour pénale internationale (CPI), rejoignant ainsi le Tchad, Nauru et le Venezuela dans une liste de pays ayant tourné le dos au tribunal permanent chargé de juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. La décision a été annoncée vendredi, le jour même où le président russe Vladimir Poutine effectuait une escale à Douchanbé au retour d’une réunion trilatérale avec Donald Trump et Xi Jinping à Shenzhen, en Chine.

Le calendrier de cette annonce ne manque pas de relief. Poutine est visé depuis mars 2023 par un mandat d’arrêt international émis par la CPI pour des crimes de guerre commis dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine. Le Tadjikistan, considéré comme un allié proche de Moscou, a donc choisi de formaliser son départ de l’institution au moment précis où son partenaire russe foulait son sol.

Cette vague de retraits s’inscrit dans un contexte de pression américaine croissante sur la CPI. Donald Trump et son secrétaire d’État Marco Rubio ont multiplié les attaques contre la juridiction, l’accusant d’outrepasser ses compétences. Lors de la réunion de Shenzhen, Trump s’en est pris publiquement à la Cour, provoquant, selon les images diffusées, un sourire amusé de la part de Poutine.

La CPI a dit « regretter » la décision tadjike, estimant qu’elle compromet « la poursuite collective de la justice » et affaiblit « les efforts mondiaux pour mettre fin à l’impunité ». L’institution a rappelé qu’elle « se trouve au cœur du système international de responsabilité » et que son efficacité repose sur un soutien « soutenu et sans équivoque » de la communauté internationale.

Le Tadjikistan avait signé le Statut de Rome, texte fondateur de la CPI, dès 1998, avant de le ratifier en 2000. La procédure de retrait dure un an, conformément aux dispositions du traité. Le pays rejoindra donc formellement la liste des États non membres à l’issue de ce délai.

D’autres pays avaient déjà annoncé leur départ avant la récente offensive américaine contre la Cour : le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté l’institution en la qualifiant d’outil de « répression néocoloniale ». Au total, c’est une érosion progressive du soutien à la seule juridiction pénale internationale permanente qui se dessine, au moment où celle-ci instruit certaines de ses affaires les plus sensibles.