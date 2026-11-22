Indonésie : une usine ravagée par les flammes, trois morts et 36 personnes recherchées

Un incendie dans une usine de confiseries à Serang, Indonésie, a causé la mort de trois personnes et 36 disparitions. Les secours, confrontés à un bâtiment endommagé, poursuivent les recherches. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie et évaluer les mesures de sécurité de l'établissement.

Un incendie dévastateur a frappé une usine de confiseries dans la province indonésienne de Banten, à l’ouest de Jakarta. Selon un bilan provisoire communiqué dimanche 22 novembre, au moins trois personnes ont perdu la vie et 36 autres sont toujours portées disparues. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre.

Le feu s’est déclaré samedi après-midi dans une usine de l’entreprise PT Fonua Agung Mulia, située dans le district de Serang. Environ 60 personnes se trouvaient sur le site lorsque les flammes ont commencé à se propager. Alertés vers 16 h 30, les pompiers ont découvert un bâtiment déjà largement embrasé, rendant leur intervention particulièrement difficile.

Dimanche matin, les secours faisaient état de trois décès confirmés, tandis que 36 personnes restaient introuvables. Quatre blessés ont été transportés vers des établissements hospitaliers. Les familles des disparus attendent désormais des informations, alors que les équipes de recherche doivent intervenir dans un bâtiment fragilisé par l’incendie.

Une enquête ouverte sur l’origine du sinistre

Les premières images montrent d’importantes destructions, notamment l’effondrement de plusieurs parties de la toiture. Les autorités cherchent à établir le point de départ du feu et les circonstances de sa propagation. Les enquêteurs devront également examiner les dispositifs de sécurité présents dans l’usine, sans qu’une défaillance particulière puisse être affirmée à ce stade.

Ce drame relance les interrogations sur la sécurité des installations industrielles en Indonésie. Les incendies d’usines peuvent avoir des conséquences particulièrement graves lorsque les flammes se propagent rapidement dans des bâtiments occupés. La priorité reste désormais de retrouver les personnes disparues et de sécuriser les lieux, tandis que le bilan humain pourrait encore évoluer.