Le sommet sur le climat à Antalya est suspendu après des tensions autour des énergies fossiles, les pays producteurs refusant de réduire leur demande. Malgré des discussions et certaines propositions de compromis, l’accord final pourrait reconnaître l’échec d’atteindre l’objectif de 1,5 degré, exacerbant les préoccupations sur le financement climatique.

Le sommet climatique de l’ONU, qui se tient en Turquie, est suspendu après plus d’une journée de dépassement, faute d’accord sur un texte final. La question des combustibles fossiles cristallise les tensions entre pays producteurs et nations vulnérables.

Les négociations de la COP31, réunies à Antalya sous l’égide des Nations unies, ont été suspendues dans la nuit de samedi à dimanche sans qu’un accord ait pu être trouvé. Les délégations, qui devaient rentrer chez elles dimanche matin, repoussent désormais leurs vols à lundi, signe que l’issue reste incertaine.

Le nœud du problème tient à une ligne absente du dernier projet de texte : toute référence à la réduction de la demande mondiale d’énergies fossiles a été retirée, sous la pression des pays producteurs emmenés par l’Arabie saoudite. L’Union européenne, les nations insulaires du Pacifique, le Panama, les Îles Salomon et la Côte d’Ivoire refusent de signer un accord qui passerait sous silence le rôle du pétrole, du gaz et du charbon dans le dérèglement climatique.

« Il n’est pas acceptable d’avoir une COP ou une décision finale qui ne mentionne même pas les énergies fossiles, et nous ne l’accepterons tout simplement pas », a déclaré Juan Carlos Navarro, ministre panaméen de l’environnement. La ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, a abondé dans ce sens, dénonçant les nombreuses références au captage et stockage du carbone dans le texte, qu’elle juge comme une licence accordée aux pays pour continuer à brûler des hydrocarbures. « Nous ne pouvons pas annoncer au monde que nous atteignons désormais 1,5 degré d’augmentation de la température et faire comme si de rien n’était », a-t-elle affirmé.

Le commissaire européen au Climat, Wopke Hoekstra, a posé ses conditions sans ambiguïté : sans les garanties nécessaires en matière d’action climatique, « il n’y aura pas d’accord ». La secrétaire d’État britannique à l’Énergie, Miatta Fahnbulleh, qui conduit les négociations pour Londres, s’est montrée plus prudente, affirmant que « les discussions restent productives et qu’un accord est possible ».

Une proposition circule pour sortir de l’impasse : exclure la question des fossiles du texte final en échange d’un engagement des États pétroliers, dont l’Arabie saoudite, à tirer 35 % de leur consommation énergétique de l’électricité d’ici 2035. Chris Bowen, ministre australien du Changement climatique qui préside les négociations, soutient cette approche, estimant que ce sommet doit se concentrer sur la mise en œuvre de la transition vers les énergies propres plutôt que sur de nouvelles déclarations de principe.

Un second point de blocage concerne le financement. Des versions antérieures du texte prévoyaient de porter les fonds dédiés à l’adaptation climatique à 120 milliards de dollars d’ici 2035, un chiffre que l’Union européenne refuse d’inscrire. Le groupe africain des négociateurs, présidé par Zanetor Agyeman Rawlings, ministre ghanéenne de l’environnement, a vivement réagi : « Nous ne sommes pas venus ici pour mendier, nous sommes venus réclamer ce qui nous revient de droit pour nos populations qui subissent de plein fouet les activités anthropiques des pays développés. »

Pour la première fois dans l’histoire des COP, l’accord final, officiellement baptisé Accords d’Antalya, pourrait reconnaître que l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius a été manqué. Le monde entrerait alors dans une phase dite de « dépassement », durant laquelle des millions de personnes supplémentaires seraient exposées à la montée des eaux et aux vagues de chaleur extrême.

La situation est d’autant plus tendue que la Turquie, pays hôte, est critiquée pour sa gestion des négociations : son chef négociateur a quitté certaines sessions cruciales, laissant de nombreuses délégations dans un sentiment de « manque de respect », selon un observateur présent sur place. Mohamed Adow, de l’organisation Powershift Africa, n’a pas mâché ses mots : « Je peux vous dire sans aucun doute que c’est la pire COP jamais organisée. »

Si aucun consensus ne se dégage, les négociations pourraient être officiellement suspendues et reconvoquées l’année prochaine. Un tel scénario ne s’est produit qu’une seule fois depuis le lancement des conférences climatiques de l’ONU en 1995. En toile de fond, la réunion tenue cette semaine à Shenzhen entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, au cours de laquelle les trois dirigeants ont convenu d’augmenter la production pétrolière face aux perturbations d’approvisionnement liées à la guerre en Iran, illustre les forces contraires à l’œuvre au moment même où les diplomates tentent de s’entendre sur l’avenir des combustibles fossiles.