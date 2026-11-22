Mexique : arrestation de Fausto Isidro Meza Flores, l’un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde

Fausto Isidro Meza Flores, alias « Chapo Isidro », est arrêté par les forces spéciales mexicaines à Sinaloa, un fief du narcotrafic. Recherché par le FBI, il était impliqué dans l'acheminement de drogue vers les États-Unis. Son arrestation entraîne des violences locales, nécessitant une protection renforcée des civils.

Les forces spéciales mexicaines ont interpellé vendredi soir Fausto Isidro Meza Flores, dit « Chapo Isidro », dans l’État de Sinaloa. Ce baron de la drogue figurait sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI américain.

L’opération s’est déroulée dans la nuit de vendredi dans l’État de Sinaloa, fief historique du narcotrafic mexicain. Des soldats lourdement armés ont procédé à l’arrestation de Fausto Isidro Meza Flores, surnommé « Chapo Isidro », dont des images diffusées par le ministère mexicain de la Défense montrent l’escorte jusqu’à un véhicule militaire.

Le narcotrafiquant était accusé d’avoir organisé l’acheminement de stupéfiants vers les États-Unis et de détention illégale d’armes à feu. Son nom figurait parmi les dix fugitifs les plus activement recherchés par le Bureau fédéral d’investigation américain, ce qui témoigne de l’envergure de son réseau.

Les autorités mexicaines ont précisé que des renseignements transmis par l’administration Trump ont joué un rôle déterminant dans la localisation du suspect, soulignant ainsi la coopération sécuritaire entre Mexico et Washington sur le dossier du trafic de drogue. Cette collaboration intervient dans un contexte de pression accrue des États-Unis sur le Mexique pour démanteler les grandes organisations criminelles qui alimentent le marché américain en stupéfiants.

L’arrestation a toutefois provoqué des violences dans la région, contraignant les forces de sécurité à maintenir un dispositif de protection des populations civiles. La situation restait tendue dans les heures suivant l’opération.