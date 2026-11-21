Emmanuel Macron a dénoncé un « agenda agressif » de la Russie sur le « territoire européen », dans un contexte de tensions persistantes entre Moscou et plusieurs pays de l’Union européenne. Cette déclaration intervient alors que les gouvernements européens multiplient les mises en garde concernant les opérations de déstabilisation, les cyberattaques et les menaces pesant sur leur sécurité.

Le président de la République a une nouvelle fois exprimé ses inquiétudes concernant les activités attribuées à la Russie en Europe. En évoquant un « agenda agressif » sur le « territoire européen », Emmanuel Macron a souligné que les tensions avec Moscou ne se limitaient pas au conflit en Ukraine. Elles concerneraient également la sécurité intérieure et les intérêts stratégiques des États européens.

Cette déclaration intervient dans un climat marqué par plusieurs accusations visant les services russes. Des pays européens ont notamment fait état de soupçons d’opérations clandestines, de tentatives de sabotage et d’activités de renseignement. Moscou conteste régulièrement les accusations formulées à son encontre et dénonce ce qu’elle considère comme une politique occidentale hostile.

Une menace qui dépasse le champ militaire

Les préoccupations européennes concernent différentes formes d’actions susceptibles d’affecter les infrastructures et les institutions. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation et les tentatives d’ingérence figurent parmi les risques régulièrement évoqués par les responsables de la sécurité. Ces menaces peuvent viser des administrations, des entreprises ou des réseaux essentiels au fonctionnement des États.

La protection des infrastructures énergétiques, des télécommunications et des installations militaires constitue une priorité croissante. Les gouvernements cherchent à renforcer leurs capacités de détection et à améliorer le partage d’informations entre services nationaux. Les accusations d’activités hostiles doivent néanmoins être examinées au regard des éléments disponibles, les responsabilités n’étant pas toujours publiquement établies.

L’Europe cherche à renforcer sa réponse collective

Les déclarations d’Emmanuel Macron s’inscrivent dans une réflexion plus large sur la défense européenne. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, plusieurs États ont augmenté leurs investissements militaires et engagé des discussions sur leurs capacités industrielles. La question de l’autonomie stratégique de l’Europe demeure au centre des débats.

La France défend notamment une coordination accrue entre partenaires européens et alliés de l’OTAN. L’objectif consiste à renforcer la capacité de réaction face aux menaces tout en maintenant des mécanismes de prévention des crises. Les propos du chef de l’État illustrent ainsi la dégradation durable des relations entre Moscou et les capitales européennes, sans préjuger des réponses diplomatiques ou militaires qui pourraient être décidées.