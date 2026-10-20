Carburants : Emmanuel Macron obtient 200 000 tonnes de diesel supplémentaires par mois dans le Golfe

Emmanuel Macron annonce un accord pour 200 000 tonnes supplémentaires de diesel par mois avec les Émirats et Bahreïn, visant à atténuer les tensions sur le marché énergétique français. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de hausse des prix des carburants et de dépendance de la France aux importations de gazole.

Emmanuel Macron a obtenu un engagement d’approvisionnement supplémentaire en gazole à l’occasion de sa tournée dans le golfe Persique. Ce mardi 20 octobre 2026, l’Élysée a annoncé que les Émirats arabes unis et Bahreïn avaient accepté de fournir 200 000 tonnes de diesel supplémentaires chaque mois à la France. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions sur les marchés énergétiques, alors que le blocage partiel du détroit d’Ormuz continue de perturber les exportations d’hydrocarbures du Moyen-Orient. Le chef de l’État, qui a entamé lundi un déplacement de trois jours dans la région, cherche à garantir les approvisionnements français et à limiter les conséquences de la flambée des prix des carburants. Cette démarche diplomatique intervient également après les manifestations du 17 octobre, marquées par d’importantes violences et par l’expression d’un mécontentement croissant concernant le coût de la vie. Pour l’exécutif, l’objectif est de sécuriser des volumes supplémentaires afin de réduire les tensions sur le marché du gazole, particulièrement importantes pour les automobilistes, les transporteurs et les entreprises françaises.

L’accord annoncé représente un volume de 2,4 millions de tonnes de diesel supplémentaires sur une année complète, si les livraisons se poursuivent pendant douze mois au rythme prévu. Une quantité significative pour la France, dont la consommation de gazole reste élevée malgré la progression des véhicules électriques. Le pays dépend en partie des importations pour répondre à ses besoins, notamment parce que les capacités de raffinage nationales ne permettent pas de produire toutes les quantités nécessaires. Emmanuel Macron avait récemment rappelé que la consommation française atteignait environ 600 000 barils de diesel par jour et que près de la moitié devait être importée. La sécurisation de nouvelles cargaisons constitue donc un enjeu stratégique. Le calendrier précis des livraisons, leur répartition entre les deux États du Golfe et leurs modalités commerciales n’ont toutefois pas été entièrement détaillés dans les premières annonces. Il reste également à déterminer comment ces volumes seront acheminés dans un environnement maritime marqué par les restrictions de circulation et les risques sécuritaires. L’engagement annoncé par l’Élysée représente une avancée diplomatique, mais sa portée concrète dépendra de la capacité des producteurs et des transporteurs à assurer les livraisons prévues.

Une nouvelle tentative pour faire baisser les prix à la pompe

Le déplacement présidentiel s’inscrit dans une série de mesures destinées à freiner la hausse des carburants. Le 7 octobre, le gouvernement avait déjà annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils de diesel prélevés sur les réserves stratégiques françaises. Cette décision faisait suite à un accord conclu dans le cadre du G7, prévoyant la mobilisation coordonnée de 100 millions de barils de produits pétroliers. À cette occasion, l’exécutif avait estimé que l’opération pourrait contribuer à une diminution du prix du gazole comprise entre 12 et 18 centimes par litre pendant trois mois. Les autorités cherchent désormais à compléter ces mesures exceptionnelles par des engagements commerciaux auprès des pays producteurs. La tournée d’Emmanuel Macron comprend des étapes au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Qatar. Accompagné notamment de représentants de TotalEnergies et d’Engie, le président entend également consolider les partenariats énergétiques et économiques de la France. La question du diesel occupe une place centrale dans ces discussions, en raison de son importance pour le transport routier, l’agriculture et les activités industrielles.

Reste à savoir si cet engagement se traduira rapidement par une baisse des prix dans les stations-service françaises. L’arrivée de volumes supplémentaires peut contribuer à détendre le marché, mais elle ne garantit pas automatiquement une diminution immédiate du prix du litre. Celui-ci dépend notamment des cours internationaux du pétrole et des produits raffinés, des coûts de transport, du taux de change entre l’euro et le dollar, des taxes et des marges de distribution. La situation sécuritaire dans le détroit d’Ormuz demeure également déterminante. Tant que les perturbations du trafic maritime persisteront, les compagnies pétrolières et les transporteurs resteront confrontés à des surcoûts et à des incertitudes sur les délais de livraison. Pour les ménages français, l’enjeu est considérable : la hausse des carburants pèse directement sur le budget des automobilistes et peut indirectement renchérir les marchandises transportées par la route. Le gouvernement a prolongé plusieurs dispositifs de soutien, notamment pour les professionnels particulièrement exposés à la hausse des prix et les travailleurs effectuant de longs trajets. L’annonce des 200 000 tonnes mensuelles constitue ainsi une nouvelle étape dans la stratégie énergétique française. Son efficacité sera toutefois jugée à deux conditions : la réception effective des cargaisons promises et une amélioration durable des prix payés par les consommateurs.