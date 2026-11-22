La France cherche à établir un dialogue pragmatique avec le prochain gouvernement israélien, en dépit des tensions passées liées à la reconnaissance de l'État palestinien. Paris insiste sur la sécurité d'Israël et la solution à deux États, tout en maintenant des relations bilatérales essentielles, malgré des désaccords persistants sur la colonisation en Cisjordanie.

La France souhaite établir une relation de travail avec le prochain gouvernement israélien, malgré les tensions diplomatiques qui ont marqué les derniers mois. Alors que Gadi Eisenkot poursuit ses négociations pour former une coalition, Paris entend maintenir ses positions sur la sécurité d’Israël, la question palestinienne et le respect du droit international, tout en préservant les échanges bilatéraux.

Les relations entre la France et Israël se sont considérablement dégradées depuis la reconnaissance de l’État palestinien par Paris en septembre 2025. Les divergences concernant la situation à Gaza et la poursuite de la colonisation en Cisjordanie ont également contribué à alimenter les tensions. Les autorités françaises souhaitent néanmoins éviter une rupture durable du dialogue avec un partenaire important au Moyen-Orient.

La perspective d’un changement de gouvernement en Israël pourrait ouvrir une nouvelle séquence diplomatique. Gadi Eisenkot, chargé de constituer une coalition, mène des discussions avec plusieurs formations politiques, dont le Likoud de Benyamin Netanyahou. La composition du futur exécutif reste cependant incertaine, les négociations pouvant se prolonger avant la conclusion d’un accord entre les différents partis.

La question palestinienne reste au cœur des désaccords

Paris continue de défendre la solution à deux États, considérée comme une condition essentielle à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. La France réaffirme parallèlement son attachement à la sécurité d’Israël et condamne les attaques visant les populations civiles. La poursuite de la colonisation en Cisjordanie demeure néanmoins un point majeur de désaccord, les autorités françaises considérant ces implantations comme contraires au droit international.

Malgré ces divergences, les deux pays entretiennent des relations économiques, scientifiques et culturelles importantes. Le nouvel ambassadeur de France en Israël, Christophe Parisot, a exprimé sa volonté de contribuer à un dialogue plus constructif. Une amélioration durable des relations dépendra toutefois des orientations du prochain gouvernement israélien, notamment concernant les territoires palestiniens et les perspectives de règlement du conflit.