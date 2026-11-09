Les ministres des Affaires étrangères du G7 se retrouvent à Paris pour traiter des crises internationales, notamment les tensions avec l'Iran et le conflit en Ukraine. Ils visent à coordonner leurs positions sur ces dossiers préoccupants et à explorer les implications des récentes élections américaines sur la politique étrangère de Washington.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent à Paris ce lundi 9 et mardi 10 novembre 2026, dans un contexte international particulièrement tendu. Au cœur des discussions figurent la guerre avec l’Iran, la sécurité du détroit d’Ormuz et les négociations concernant l’Ukraine. Cette rencontre, organisée sous la présidence française du G7, doit également permettre aux alliés de Washington de mesurer les orientations diplomatiques de Donald Trump après les élections américaines de mi-mandat.

La France accueille pendant deux jours les représentants des sept grandes puissances industrialisées au Quai d’Orsay, sous la présidence du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio participe aux échanges avec ses homologues allemand, britannique, canadien, italien et japonais. Initialement prévue à Marseille, la réunion a été transférée à Paris quelques jours avant son ouverture, officiellement pour des raisons logistiques et opérationnelles. Le gouvernement français souhaite profiter de ce rendez-vous pour rapprocher les positions des partenaires occidentaux sur plusieurs crises internationales. Des représentants de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Brésil, de la Corée du Sud et de l’Ukraine ont également été invités à certaines discussions, illustrant la volonté d’élargir les échanges au-delà des membres traditionnels du G7.

Le dossier iranien devrait occuper une place importante dans les négociations. Depuis les frappes américaines et israéliennes menées au printemps contre l’Iran, les tensions militaires ont profondément déstabilisé le Moyen-Orient. Le blocage du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, a provoqué une hausse des prix de l’énergie et renforcé les inquiétudes concernant l’approvisionnement des économies européennes et asiatiques. Plusieurs partenaires des États-Unis redoutent qu’une nouvelle opération militaire américaine n’aggrave la situation régionale. La France entend notamment défendre une approche diplomatique permettant de sécuriser les voies maritimes et de réduire les risques d’escalade. La situation au Liban sera également examinée, alors que Paris travaille à un nouveau dispositif international de sécurité destiné à prendre le relais de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, dont le mandat arrive à échéance à la fin de l’année.

L’Ukraine et les relations avec Washington au centre des discussions

La guerre en Ukraine constitue l’autre grand dossier de cette réunion. Les ministres du G7 se retrouvent à la veille de nouveaux pourparlers prévus à Abou Dhabi entre des représentants américains, ukrainiens et russes. Les Européens souhaitent conserver une place dans les discussions concernant l’avenir du conflit, alors que Washington joue un rôle central dans les initiatives diplomatiques engagées avec Moscou. Les échanges porteront également sur les besoins militaires et financiers de Kiev, particulièrement dans le domaine de la défense antiaérienne et de la protection des infrastructures énergétiques. Les frappes russes contre le réseau électrique ukrainien font craindre de nouvelles difficultés pour la population à l’approche de l’hiver. En parallèle, une conférence internationale de donateurs est organisée à Paris pour contribuer à la restauration de l’arche de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagée par une frappe russe en 2025.

Cette réunion intervient quelques jours après les élections de mi-mandat américaines, marquées par un revers important pour le Parti républicain. Les partenaires de Washington chercheront à déterminer si cette nouvelle configuration politique peut modifier la conduite de la politique étrangère de Donald Trump, notamment concernant l’Ukraine et l’Iran. Les divergences entre les États-Unis et plusieurs gouvernements européens restent importantes, particulièrement sur les réponses militaires aux crises et la place des institutions internationales. Au-delà de ces dossiers, les ministres doivent aborder la sécurité alimentaire, l’aide humanitaire, la lutte contre le narcotrafic dans les ports et les risques liés au développement de l’intelligence artificielle. Pour la France, cette rencontre représente l’un des derniers rendez-vous majeurs de sa présidence du G7 avant le passage de relais aux États-Unis. Les discussions devront montrer si les principales puissances occidentales parviennent encore à construire des positions communes malgré leurs désaccords stratégiques.