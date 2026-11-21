Poutine à l’Apec : entre retour sur la scène mondiale et guerre des images sur les réseaux

Lors d'une rencontre trilatérale à l'Apec, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump discutent de diplomatie internationale, marquant le retour de la Russie sur la scène mondiale. Simultanément, des images falsifiées circulent sur les réseaux sociaux, visant à ternir l'image de Poutine et brouiller la perception de cet événement significatif.

Le président russe a participé le 19 novembre 2026 à une rencontre trilatérale avec Xi Jinping et Donald Trump en marge du sommet de l’Apec à Shenzhen. Pendant que Poutine cherchait à afficher sa place au cœur de la diplomatie internationale, des images falsifiées circulaient sur les réseaux sociaux pour nuire à son image.

C’est une séquence diplomatique rare qui s’est jouée à Shenzhen le 19 novembre 2026 : Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump réunis en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Pour le président russe, longtemps tenu à l’écart des grandes rencontres multilatérales, cette rencontre trilatérale représentait une occasion de signifier son retour au centre du jeu mondial.

La portée symbolique de cette réunion n’a pas échappé à ceux qui cherchent à en contrecarrer les effets. Sur les réseaux sociaux, des images mensongères ont circulé, visant à ridiculiser le chef du Kremlin et à brouiller la lecture d’un moment que son entourage entendait présenter comme un succès diplomatique.

Ce phénomène illustre la bataille de l’image qui se joue désormais en parallèle de chaque événement géopolitique majeur. Les infox à caractère visuel, souvent difficiles à détecter au premier regard, ciblent ici un dirigeant dont la présence même à Shenzhen constituait un message politique fort, après des années de mise à l’écart partielle sur la scène internationale.