Les opérations militaires américaines contre l'Iran, engagées depuis le 28 février, ont déjà coûté 48,3 milliards de dollars. Ce montant, en hausse par rapport aux estimations précédentes, exclut d'importants dégâts matériels et les frais liés au maintien des forces déployées. Les conséquences financières et économiques du conflit soulèvent des préoccupations aux États-Unis.

Le conflit engagé contre l’Iran représente une dépense considérable pour les États-Unis. Selon un responsable du Pentagone entendu jeudi 19 novembre par des parlementaires américains, les opérations militaires ont déjà coûté 48,3 milliards de dollars. Une estimation qui ne comprend pas l’ensemble des dommages subis par les installations américaines au Moyen-Orient et qui alimente les interrogations sur le financement de cette guerre.

La guerre en Iran pèse de plus en plus lourdement sur les finances américaines. Arthur Miller, contrôleur financier adjoint du Pentagone, a indiqué devant des élus du Congrès que le coût des opérations militaires atteignait 48,3 milliards de dollars au 13 novembre 2026. Ce montant couvre notamment les dépenses opérationnelles, les munitions utilisées et le remplacement d’équipements militaires. Il concerne le conflit déclenché le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Cette évaluation officielle donne une nouvelle mesure de l’effort financier engagé par Washington dans une confrontation dont les conséquences dépassent désormais le seul territoire iranien.

Le chiffre communiqué représente une hausse notable par rapport aux précédentes estimations. Le Bureau du budget du Congrès avait évalué le coût du conflit à environ 38 milliards de dollars au 1er août. La progression traduit la poursuite des opérations et la consommation importante de ressources militaires. Les systèmes de défense antimissile, les frappes aériennes, les déploiements navals et la protection des bases américaines nécessitent des moyens particulièrement coûteux. Le remplacement des équipements endommagés ou détruits constitue également une charge susceptible de s’étaler sur plusieurs exercices budgétaires.

Des dépenses militaires qui ne représentent qu’une partie du coût réel

L’estimation du Pentagone ne comprend pas l’ensemble des dégâts infligés aux bases américaines au Moyen-Orient. Plusieurs installations ont subi des attaques de drones et de missiles, touchant notamment des infrastructures logistiques, des équipements de surveillance et des bâtiments militaires. Leur remise en état pourrait nécessiter des investissements supplémentaires importants. Les responsables américains doivent aussi tenir compte des dépenses liées au maintien des forces déployées dans la région, alors que les tensions continuent d’affecter les routes maritimes et les intérêts stratégiques des États-Unis.

Au-delà du budget de la défense, le conflit produit des répercussions économiques internationales. Les perturbations dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, constituent une source d’inquiétude pour les marchés énergétiques. Une augmentation durable des coûts du pétrole ou du transport maritime peut se répercuter sur les entreprises, les ménages et les finances publiques de nombreux pays. Ces effets indirects ne figurent pas dans les 48,3 milliards de dollars annoncés par le Pentagone, ce qui signifie que la facture économique globale demeure difficile à établir.

À Washington, ces chiffres alimentent les discussions sur les priorités budgétaires et le contrôle parlementaire des dépenses militaires. Les élus souhaitent notamment disposer d’évaluations plus complètes des dommages matériels et des besoins de financement à venir. L’administration américaine doit également concilier les exigences du conflit avec ses autres engagements militaires et stratégiques. À mesure que les opérations se prolongent, leur coût devient un enjeu politique intérieur, dans un contexte où les choix de dépenses publiques font déjà l’objet de débats importants. Le montant annoncé jeudi ne constitue donc pas nécessairement une facture définitive, mais une photographie des dépenses identifiées à ce stade.