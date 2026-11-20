Les présidents Trump, Poutine et Xi se rencontrent à Shenzhen pour signer une déclaration commune sur la paix nucléaire, tout en faisant face à des tensions actuelles, notamment les attaques russes à Kyiv. Cette réunion marque un tournant diplomatique, mais l'ambiance reste pesante avec des menaces de riposte de Poutine.

Les présidents américain, russe et chinois se sont retrouvés pour la première fois ensemble en marge du sommet de l’APEC, signant une déclaration conjointe sur la paix nucléaire et la réforme de l’ONU. Pendant ce temps, Kyiv essuyait de nouveaux tirs de drones russes.

C’est une rencontre sans précédent dans l’histoire diplomatique récente. Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont tenu, jeudi 19 novembre 2026, leur première réunion trilatérale à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Quatre-vingt-dix minutes de discussions à huis clos ont débouché sur une « déclaration conjointe de paix » aux formulations soigneusement calibrées.

Le texte affirme qu’« une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée », engage les trois pays à accroître la production et l’offre de pétrole, et exprime une volonté commune de réformer l’ONU pour mieux répondre aux défis mondiaux. La déclaration aborde également la question de l’immunité des responsables d’État, précisant que « la Cour pénale internationale et les institutions similaires ne doivent pas abuser de leur juridiction » — une formulation qui ne manquera pas d’être relevée, Poutine faisant l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI.

Avant d’entrer en séance, chacun des trois dirigeants a esquissé ses priorités. Xi Jinping a posé le cadre en affirmant que « l’interaction positive entre grandes puissances n’est pas un choix, mais une nécessité absolue ». Poutine a mis en avant la question ukrainienne ainsi que la sécurité alimentaire et énergétique. Trump, de son côté, a insisté sur la « responsabilité particulière » des trois nations, dotées de l’arme nucléaire, à maintenir un dialogue constructif, évoquant aussi le dossier iranien : « Nous n’autoriserons pas l’Iran à se doter d’une arme nucléaire. »

De retour à bord d’Air Force One, le président américain a salué sur les réseaux sociaux « un voyage formidable et aux conséquences considérables », annonçant une conférence de presse à la Maison-Blanche pour le lendemain. Il avait auparavant rencontré séparément Poutine, qu’il a publiquement appelé « mon ami », et Xi Jinping, avec lequel il dit entretenir une relation « très particulière ».

Poutine, lui, a qualifié la rencontre de « chapitre important dans l’histoire de la diplomatie », tout en estimant que l’Ukraine et l’Europe n’étaient « pas encore prêtes à faire des compromis ». Il a néanmoins indiqué que Moscou avait invité des représentants de l’Union européenne à se rendre dans la capitale russe pour mieux cerner la position européenne. Le président russe a par ailleurs comparé ce sommet à la conférence de Yalta de 1945, affirmant que celle-ci n’avait fait que « codifier les réalités nées de la Seconde Guerre mondiale », et que « les réalités sur le terrain aujourd’hui devront également être acceptées ».

Ces déclarations d’apaisement ont pourtant une toile de fond brutale : pendant que les trois dirigeants s’entretenaient à Shenzhen, des drones russes frappaient Kyiv. Poutine a en outre promis une riposte « bien plus douloureuse » après l’attaque ukrainienne qui a détruit la section centrale du pont reliant la Russie à la Crimée occupée. Aucune mention n’a été faite des près de cinq années de bombardements russes sur les infrastructures civiles ukrainiennes.

Ce sommet représente une forme de réhabilitation symbolique pour le Kremlin : c’est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que Poutine participe à un rassemblement international aux côtés de dirigeants de pays comme le Canada, le Japon ou l’Australie. Certains journaux russes ont d’ailleurs salué l’événement comme une « victoire diplomatique ».

Du côté américain, la réaction au Congrès est mitigée. Le sénateur républicain John Curtis a dit apprécier la reconnaissance que « la guerre nucléaire ne doit jamais être menée », mais a averti que « Vladimir Poutine et Xi Jinping ne sont pas nos amis » et que les traiter comme tels risque de « fragiliser la confiance de nos alliés ». La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen a été plus directe, écrivant sur X que « l’ami du président Trump est un criminel de guerre meurtrier ».

Xi Jinping a conclu en qualifiant les échanges de « positifs, constructifs et très productifs », rappelant selon la télévision d’État chinoise « l’histoire des combats côte à côte durant la Seconde Guerre mondiale ». L’initiative de cette réunion trilatérale serait venue de Poutine lui-même, selon plusieurs sources.