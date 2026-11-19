Gaza : Israël lance une offensive terrestre majeure dans le centre du territoire

L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure dans le centre de la bande de Gaza, dépassant la Ligne jaune et marquant un changement stratégique dans ses opérations. Parallèlement, un incident en Israël fait huit blessés, suite à une attaque ciblée contre des Palestiniens. Les détails de l'état des victimes demeurent flous.

L’armée israélienne a engagé sa première grande opération terrestre dans le centre de la bande de Gaza, franchissant la ligne de démarcation dite « ligne jaune » qu’elle avait établie après avoir pris le contrôle de 60 % du territoire. Un incident distinct a par ailleurs fait huit blessés en Israël, après qu’un conducteur a délibérément percuté des Palestiniens avec son véhicule.

Les forces israéliennes ont déclenché une offensive terrestre d’envergure dans le centre de la bande de Gaza, marquant une nouvelle étape dans les opérations militaires menées sur ce territoire. Cette avancée dépasse la « ligne jaune », une frontière intérieure que l’armée avait fixée après avoir établi son contrôle sur environ 60 % de la bande de Gaza.

Cette progression vers le centre du territoire représente un changement significatif dans la conduite des opérations, Israël ayant jusqu’ici concentré l’essentiel de ses actions militaires dans d’autres zones du territoire palestinien.

Séparément, un incident a été signalé en Israël même : un conducteur a volontairement foncé avec son véhicule sur des Palestiniens, blessant huit personnes. Les circonstances exactes de cet acte et l’état des victimes n’ont pas été précisés davantage.