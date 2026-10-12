Les Houthis frappent Riyad et Dammam : au moins 13 morts et plus de 300 blessés

Les rebelles houthis ont mené des attaques ciblant les aéroports de Riyad et Dammam, ainsi que des infrastructures énergétiques saoudiennes, entraînant 13 morts et plus de 300 blessés. Ces actions, présentées comme une réponse aux opérations militaires en cours, signalent une escalade significative des tensions entre les Houthis et l'Arabie saoudite.

Les rebelles yéménites ont revendiqué de nouvelles attaques contre les aéroports de Riyad et de Dammam ainsi que contre des infrastructures énergétiques saoudiennes, au lendemain d’une frappe meurtrière sur la capitale du royaume.

L’Arabie saoudite a subi samedi une série d’attaques revendiquées par les Houthis du Yémen, ciblant l’aéroport international de Riyad, celui de Dammam et plusieurs installations énergétiques du royaume. Le bilan provisoire fait état d’au moins 13 morts et de plus de 300 blessés, au lendemain d’une première frappe meurtrière sur la capitale saoudienne.

Les combattants houthis, soutenus par l’Iran, ont annoncé avoir visé ces infrastructures stratégiques dans le cadre d’une campagne qu’ils présentent comme une réponse aux opérations militaires menées contre le Yémen. L’ONU a dénoncé une « grave escalade » dans la région, appelant à la retenue.

Ces frappes successives marquent une intensification notable des hostilités entre le mouvement armé yéménite et Riyad, qui soutient depuis des années la coalition militaire engagée au Yémen. Le ciblage simultané d’aéroports et d’infrastructures énergétiques témoigne d’une volonté affichée de frapper au cœur de l’économie et de la connectivité du royaume saoudien.