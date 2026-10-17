Cisjordanie : une photojournaliste américaine agressée par des colons israéliens lors d’une récolte d’olives

Heidi Levine, photojournaliste pour le Washington Post, est agressée par des colons israéliens lors d'une récolte d'olives en Cisjordanie, suscitant une forte indignation. De nombreuses organisations, y compris le Washington Post, demandent une enquête sur cet incident qui s'inscrit dans un contexte plus large de violence contre les journalistes et les civils palestiniens.

Heidi Levine, photographe du Washington Post, a été attaquée et blessée vendredi par des colons israéliens alors qu’elle couvrait une scène de violences contre des villageois palestiniens en Cisjordanie occupée. L’incident suscite des condamnations internationales et des appels à une enquête.

C’est lors d’une mission de reportage près du village d’Abou Falah, au nord-est de Ramallah, qu’Heidi Levine a été prise à partie. Des dizaines de colons israéliens masqués s’en sont pris à des villageois palestiniens qui procédaient à la récolte d’olives automnale, avant de s’attaquer à la journaliste, clairement identifiée comme membre de la presse par ses équipements visibles.

Depuis son lit d’hôpital, où elle est décrite comme étant dans un état stable, la photojournaliste vétérane a relaté les faits avec précision : « J’ai été attaquée, jetée à terre. Heureusement que j’avais mon gilet pare-éclats et mon casque, sinon je ne serais probablement plus là, parce qu’ils n’arrêtaient pas de me frapper à coups de pied. » Un blogueur présent sur place a filmé la scène et confirmé que des colons avaient frappé Levine avec des bâtons, repoussant journalistes et villageois.

Matt Murray, rédacteur en chef exécutif du Washington Post, a exprimé son indignation et réclamé une enquête : « Elle portait des marquages visibles l’identifiant clairement comme journaliste. Nous sommes outrés par cette attaque injustifiée contre une journaliste qui faisait son travail. » L’Association de la presse étrangère, qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens, a précisé que le passeport, le téléphone, le portefeuille et le matériel de Levine avaient été dérobés par ses agresseurs.

Du côté israélien, les réactions sont plus prudentes. Le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a indiqué que « les faits entourant la confrontation demeurent flous et font l’objet d’une enquête », évoquant des images montrant des individus masqués des deux côtés lançant des projectiles. L’armée israélienne, qui a confirmé la présence de ses forces sur place, a dit « condamner fermement cet incident » tout en annonçant un examen de l’ensemble des circonstances.

Washington a réagi par la voix du département d’État, qui a condamné « la violence criminelle de quelque partie que ce soit en Cisjordanie » et indiqué avoir contacté le Washington Post pour proposer une assistance consulaire. Le sénateur démocrate Chris Coons a qualifié l’attaque d’« effarante » et appelé à « une justice rapide et une responsabilisation des auteurs de cet extrémisme violent ».

Reporters sans frontières a dénoncé avec vigueur ce qu’elle décrit comme « l’impunité avec laquelle des colons juifs extrémistes opèrent, souvent sous la protection des forces armées israéliennes », et exigé des autorités israéliennes qu’elles poursuivent les auteurs de l’agression. L’Association de la presse étrangère a, pour sa part, rappelé que cet incident s’inscrit dans « une longue série d’attaques violentes de colons israéliens contre des journalistes et d’autres civils en Cisjordanie occupée ».