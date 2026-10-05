Yémen : le gouvernement reconnu déclare la guerre totale aux Houthis après la prise du littoral

Le président yéménite Rachad al-Alimi déclenche des opérations militaires pour reprendre le territoire aux Houthis, qui ont désormais contrôlé l'ensemble du littoral yéménite. Cette déclaration de guerre totale intervient dans un contexte d'escalade des affrontements, notamment avec des attaques houthies contre des infrastructures pétrolières saoudiennes, amplifiant les tensions régionales.

Le président yéménite Rachad al-Alimi a annoncé dimanche le lancement d’opérations militaires pour reprendre l’ensemble du territoire aux Houthis, soutenus par l’Iran. Cette déclaration intervient après qu’une offensive éclair des rebelles leur a permis de s’emparer de toute la côte yéménite sur la mer Rouge, bouleversant les équilibres régionaux.

C’est un tournant dans un conflit qui dure depuis plus d’une décennie. Depuis Riyad, où siège son gouvernement en exil, le président yéménite Rachad al-Alimi a prononcé dimanche un discours télévisé aux accents de rupture : « Aujourd’hui, j’annonce le début des opérations militaires pour reprendre le reste du territoire de la République et étendre l’autorité de l’État et de ses institutions sur l’ensemble du territoire national. » Une déclaration de guerre totale, formulée sans ambiguïté, qui marque la fin d’une période de relative retenue.

Cette annonce était attendue depuis l’offensive menée le mois dernier par les Houthis, qui ont réussi à s’emparer de l’intégralité du littoral yéménite sur la mer Rouge, y compris le détroit de Bab el-Mandeb, passage maritime stratégique pour le commerce mondial. Cette prise de contrôle prive l’Arabie saoudite d’une voie d’exportation pétrolière alternative au détroit d’Ormuz, un avantage stratégique qui profite directement à l’Iran, principal parrain des rebelles.

Sur le terrain, la situation militaire reste défavorable au camp gouvernemental. Les Houthis ont coupé dimanche la route d’approvisionnement reliant Taïz, la grande ville du sud-ouest toujours aux mains du gouvernement, à Aden, la capitale provisoire. Selon trois sources militaires yéménites, les rebelles contrôlent désormais cet axe vital, encerclant de fait Taïz sans l’avoir encore prise. « Ils ont atteint l’objectif militaire d’isoler Taïz d’Aden, même s’ils n’en ont pas pris le contrôle total », analyse Farea Al-Muslimi, chercheur au groupe de réflexion Chatham House. Des sources sécuritaires confirment que les Houthis continuent de progresser malgré les frappes qui les visent, notamment sur Sanaa, leur capitale, et sur Saada, leur fief dans le nord du pays.

La déclaration d’al-Alimi s’inscrit dans un contexte d’escalade rapide entre les deux camps. Les Houthis ont affirmé avoir frappé des installations du géant pétrolier saoudien Aramco à Riyad et dans la région de Khurais, à l’est du royaume, au moyen de missiles balistiques et de drones. Le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, a assuré que « les deux opérations ont atteint leurs objectifs » et provoqué « de grands incendies ». Riyad n’a pas encore réagi officiellement à ces allégations, comme il lui arrive de le faire lorsqu’il conteste les déclarations houthies. En représailles, l’Arabie saoudite a de son côté mené des frappes sur des positions rebelles, faisant au moins deux blessés selon la chaîne de télévision Al-Masirah, proche des Houthis.

L’annonce présidentielle n’aurait pas été faite sans l’aval de Riyad, qui demeure le soutien indispensable du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale. L’Arabie saoudite est en première ligne face aux attaques répétées des Houthis contre ses infrastructures pétrolières, dont dépend une large part de ses revenus. La perspective d’une guerre ouverte à grande échelle fait peser un risque réel sur les marchés mondiaux de l’énergie.

Le Yémen, l’un des pays les plus pauvres du monde, est plongé dans une crise humanitaire catastrophique depuis que les Houthis ont renversé le gouvernement et pris Sanaa en 2014, poussant l’Arabie saoudite à intervenir militairement l’année suivante à la tête d’une coalition internationale. Après plusieurs années d’accalmie relative, les combats ont repris en juillet, portés par l’embrasement plus large du Moyen-Orient.