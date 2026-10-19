Yémen : le Conseil du Golfe condamne les attaques houthistes contre l’Arabie saoudite, la situation humanitaire s’aggrave

Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe expriment leur solidarité avec l’Arabie saoudite suite à des attaques houthistes, tout en dénonçant la dégradation catastrophique de la situation humanitaire à Taïz. Le gouvernement yéménite sollicite l'aide de l'ONU face aux offensives, alors que les combats s'intensifient.

Réunis à Manama, les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe ont affiché leur solidarité avec Riyad après de nouvelles frappes de drones, tandis que les combats s’intensifient au Yémen et que la population civile de Taïz subit une crise humanitaire critique.

Les six États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont présenté un front uni dimanche face aux attaques répétées des Houthis contre l’Arabie saoudite. Réunis en session ministérielle à Manama, capitale du Bahreïn, ils ont publié une déclaration commune invoquant leur accord de défense collective, affirmant qu’une attaque contre l’un d’eux constituait une attaque contre tous, et réaffirmant le droit de Riyad à se défendre.

Cette réunion intervenait quelques heures après que la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite eut annoncé l’interception de deux drones au-dessus de la région de Riyad et de la Province orientale, auxquels s’ajoutait un troisième appareil abattu près de la capitale en début de nuit. L’origine de ce dernier n’a pas été officiellement établie par la coalition.

Les ministres du Golfe ont accusé les Houthis de mener des frappes meurtrières contre des aéroports civils et des infrastructures vitales. Ils ont réclamé un renforcement de l’embargo sur les armes décrété par les Nations unies à l’encontre du mouvement et appelé les États à le classer formellement comme organisation terroriste. La déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU du 15 octobre, qui condamnait les attaques houthistes contre l’Arabie saoudite et les menaces pesant sur la navigation en mer Rouge, a été saluée par les ministres réunis à Manama.

De son côté, le gouvernement yéménite reconnu sur le plan international a adressé des lettres au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et à la présidente du Conseil de sécurité pour le mois d’octobre, Aglaia Balta, citant notamment une attaque contre le palais présidentiel d’Aden, où il est provisoirement installé, et demandant au Conseil d’agir contre les offensives houthistes.

Sur le terrain, les affrontements se sont poursuivis sur plusieurs fronts. L’armée yéménite a signalé des tirs de missiles houthistes en direction de Marib, ville du centre du pays, tandis que les forces gouvernementales revendiquaient des avancées dans la province de Taïz, au sud. Huit soldats loyalistes ont péri samedi dans des combats dans la province de Lahij, et les forces gouvernementales affirment avoir tué douze combattants houthistes dans le sud de Taïz, des chiffres impossibles à vérifier de manière indépendante. Cette nouvelle phase de l’offensive fait suite à des gains territoriaux houthistes enregistrés le long de la côte yéménite de la mer Rouge le mois dernier.

La situation humanitaire à Taïz est devenue particulièrement alarmante. Plus de 233 000 personnes ont été déplacées depuis la reprise des combats, dont environ 121 000 dans la seule province de Taïz, où les routes d’approvisionnement ont été coupées. Les Houthis bloquent les convois par l’entrée ouest de la ville, provoquant une pénurie de gaz de cuisine et un effondrement des stocks alimentaires. Les prix des denrées auraient été multipliés par cinq selon un bureau local chargé de surveiller le siège.

L’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme : les douze hôpitaux de Taïz ne disposent plus que de quatre jours de carburant et ont épuisé leurs stocks de matériel chirurgical. L’oxygène et les médicaments manquent gravement, alors que la ville fait face à une épidémie de choléra. Sur le plan diplomatique, le vice-président des Émirats arabes unis, cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyane, a rencontré dimanche le ministre saoudien de la Défense, le prince Khalid ben Salmane Al Saoud, à Abou Dhabi pour évoquer la sécurité régionale.