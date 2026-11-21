Irak : le premier ministre lance une offensive contre les milices à Jurf al-Sakhar

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi lance une opération militaire à Jurf al-Sakhar, bastion de milices proches de l'Iran, pour rétablir l'autorité de l'État. Cette offensive vise à désarmer les groupes armés, à lutter contre la corruption et à réaffirmer la souveraineté de Bagdad face à une pression croissante.

Le chef du gouvernement irakien Ali al-Zaïdi a lancé une opération militaire dans le fief milicien de Jurf al-Sakhar, présentée comme le point de départ d’une campagne nationale visant à rétablir l’autorité de l’État et à désarmer les groupes armés non gouvernementaux.

L’opération engagée à Jurf al-Sakhar, localité du gouvernorat de Babylone connue pour abriter des factions armées proches de l’Iran, marque selon le premier ministre irakien Ali al-Zaïdi le début d’une stratégie d’envergure nationale. L’objectif affiché est triple : réaffirmer la souveraineté de l’État central, lutter contre la corruption et procéder au désarmement des groupes opérant en dehors de tout cadre légal.

Jurf al-Sakhar est depuis plusieurs années considérée comme l’un des bastions les mieux tenus par des milices affiliées aux Unités de mobilisation populaire, une coalition de factions paramilitaires intégrées formellement aux forces de sécurité irakiennes mais dont certaines composantes conservent des chaînes de commandement autonomes, liées à Téhéran.

La déclaration du premier ministre intervient dans un contexte de pression croissante, intérieure comme internationale, pour que Bagdad reprenne le contrôle effectif de son territoire face à des groupes armés qui, depuis la guerre contre l’organisation État islamique, ont considérablement renforcé leur implantation économique et militaire dans plusieurs régions du pays.

Si l’annonce d’Ali al-Zaïdi est ferme dans sa formulation, l’ampleur réelle de l’opération et sa capacité à s’étendre à d’autres zones sous influence milicienne restent à évaluer. Les tentatives précédentes de désarmement ou de réintégration de ces factions se sont régulièrement heurtées à des résistances politiques et sécuritaires considérables.