Cisjordanie : l’armée israélienne interpelle des volontaires américains, britanniques et israéliens venus aider à la récolte des olives

L’armée israélienne a interpellé environ quatre-vingts volontaires, dont un élu démocrate américain et un ancien vice-procureur général, à Bethléem alors qu'ils aidaient des Palestiniens à récolter des olives. Cet incident souligne les tensions habituelles lors de cette période, exacerbées par des enjeux diplomatiques entre Washington et Tel-Aviv.

Une opération militaire israélienne près de Bethléem a conduit à la détention d’une quatre-vingtaine de volontaires étrangers et israéliens qui assistaient des Palestiniens lors de la récolte des olives, parmi lesquels un élu démocrate américain et l’ancien vice-procureur général d’Israël.

L’armée israélienne a interpellé environ quatre-vingts personnes dans les environs de Bethléem, en Cisjordanie occupée, alors qu’elles participaient à la récolte des olives aux côtés de familles palestiniennes. Parmi les personnes détenues figurent des ressortissants américains, britanniques et israéliens, selon les informations disponibles.

Le groupe comprenait notamment Brad Lander, candidat démocrate désigné pour un siège au Congrès américain dans l’État de New York, plusieurs rabbins, ainsi que l’ancien vice-procureur général d’Israël. La présence de personnalités aussi diverses, issues de milieux religieux, juridiques et politiques, confère à cet incident une résonance particulière.

La période de récolte des olives en Cisjordanie est régulièrement marquée par des tensions. Des organisations de défense des droits humains dépêchent chaque année des volontaires pour accompagner les agriculteurs palestiniens, dont les vergers sont parfois inaccessibles ou exposés à des violences. L’intervention de l’armée israélienne lors de l’une de ces missions constitue un fait inhabituel par l’ampleur des interpellations et le profil des personnes concernées.

Cet incident intervient dans un contexte de vives tensions diplomatiques entre Washington et Tel-Aviv sur la question de l’accès à l’aide humanitaire dans les territoires palestiniens. La détention d’un candidat au Congrès américain est susceptible d’alimenter les débats à quelques semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis.