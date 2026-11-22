Bahreïn accuse l'Iran d'avoir mené une attaque contre une installation industrielle près de Manama, entraînant un incendie. Les autorités appellent au calme en raison d'une menace persistante, sans préciser l'ampleur des dégâts ni le bilan humain. Cet incident survient dans un climat de tensions croissantes entre Bahreïn et l'Iran.

Le ministère de l’Intérieur bahreïni a annoncé samedi qu’une attaque iranienne avait touché un site industriel civil à proximité de la capitale, provoquant un incendie. Les autorités ont appelé la population au calme tout en signalant une menace potentielle persistante.

Une installation industrielle civile située près de Manama a été frappée par une attaque attribuée à l’Iran, selon le ministère de l’Intérieur du Royaume de Bahreïn. L’impact a déclenché un incendie sur le site, dont l’ampleur n’a pas été précisée dans les informations disponibles.

Les autorités bahreïnies ont dans la foulée émis une nouvelle alerte faisant état d’une « menace potentielle », tout en exhortant les citoyens et les résidents à garder leur calme. Aucun bilan humain n’a été communiqué à ce stade.

Cet incident survient dans un contexte de tensions persistantes entre Bahreïn, allié des États-Unis qui accueille la Ve flotte américaine sur son territoire, et l’Iran. Manama avait normalisé ses relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, ce qui avait suscité une vive hostilité de Téhéran.