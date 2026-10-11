L’aéroport de Riyad frappé par un missile, les opérations suspendues

Un missile a frappé samedi un terminal de l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad, blessant plusieurs personnes et entraînant la suspension de toutes les opérations aériennes. Les ambassades occidentales conseillent à leurs ressortissants d’éviter la zone, alors que les tensions entre l’Arabie saoudite et les rebelles houthis s’intensifient après des échecs diplomatiques.

Un missile a touché un terminal de l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad samedi, faisant plusieurs blessés. L’autorité saoudienne de l’aviation civile a suspendu toutes les opérations jusqu’à nouvel ordre.

L’aéroport international Roi-Khaled de Riyad a été la cible d’une nouvelle attaque samedi, selon l’Autorité générale de l’aviation civile d’Arabie saoudite. Dans un communiqué officiel, l’institution a confirmé que l’infrastructure avait été visée « dans le cadre des attaques continues contre les installations de l’aviation civile du royaume », sans préciser l’origine du tir. Le bilan des blessés était encore en cours d’évaluation au moment de l’annonce.

Un responsable saoudien ayant requis l’anonymat a indiqué qu’un missile avait frappé un terminal passagers, blessant de nombreuses personnes. Une source médicale locale a par ailleurs confirmé que les urgences de plusieurs hôpitaux de la capitale avaient été mobilisées en urgence. « Nous avons été informés que nous faisions face à une situation d’urgence grave. Les blessés sont acheminés vers des établissements hospitaliers à travers Riyad », a-t-elle précisé.

Face à la menace, plusieurs ambassades occidentales ont appelé leurs ressortissants à éviter l’aéroport. Les représentations diplomatiques allemande, américaine, canadienne et espagnole ont toutes diffusé des mises en garde similaires. L’ambassade d’Espagne a explicitement évoqué « une nouvelle attaque » des rebelles houthis du Yémen, tandis que celle du Canada a signalé une « activité militaire en cours ».

Interrogé à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a laissé entendre que Washington pourrait rejoindre les frappes saoudiennes contre les Houthis, soutenus par l’Iran. « Nous allons examiner la question. Nous venons d’apprendre cette dernière attaque et nous prendrons une décision », a-t-il déclaré devant la presse, ajoutant que les États-Unis agissaient « très rapidement » lorsqu’ils s’engageaient.

Cette attaque intervient dans un contexte d’escalade marquée. Plusieurs frappes avaient déjà visé l’aéroport de Riyad plus tôt dans la semaine, faisant quatre morts, plusieurs blessés et endommageant des appareils au sol. Les compagnies Etihad Airways, Qatar Airways et Kuwait Airways ont annulé des vols à destination ou en provenance de la capitale saoudienne, certaines annulations s’étendant jusqu’au lundi suivant.

Le mouvement houthi n’avait pas revendiqué l’attaque de samedi au moment des faits. Ces frappes s’inscrivent dans une reprise des hostilités après l’échec d’un accord de paix en juillet dernier. Le gouvernement yéménite soutenu par Riyad a annoncé la semaine précédente une contre-offensive visant à reprendre l’ensemble des territoires tenus par les Houthis, notamment les zones stratégiques autour du détroit de Bab-el-Mandeb.