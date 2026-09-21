Washington et Pékin négocient en amont d’un sommet Trump-Xi à hauts risques

Des discussions préparatoires entre Washington et Pékin s'engagent avant le sommet Trump-Xi, portant sur des enjeux majeurs tels que le commerce, l'intelligence artificielle et les minerais critiques. Bien que des mesures temporaires, comme une trêve commerciale, pourraient émerger, les analystes estiment que les tensions persistantes ne permettront pas de percées significatives.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng ont ouvert dimanche à New York des discussions préparatoires au sommet prévu jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping. Commerce, intelligence artificielle et minerais critiques sont au cœur des échanges.

C’est dans les bureaux new-yorkais de JPMorgan Chase que les deux délégations se sont retrouvées dimanche matin. Scott Bessent, accompagné du représentant américain au Commerce Jamieson Greer, a rencontré He Lifeng pour une série de discussions que Washington espère suffisamment fructueuses pour préparer le terrain à la rencontre présidentielle de jeudi à la Maison-Blanche. « Je me réjouis d’avoir des échanges ciblés, complets et constructifs aujourd’hui, qui poseront les bases de la réunion entre nos dirigeants », a déclaré Bessent à son arrivée.

La priorité immédiate porte sur la trêve commerciale conclue à Busan, en Corée du Sud, en novembre dernier, et qui arrive à expiration le 10 novembre. Cet accord avait mis fin à une escalade tarifaire vertigineuse, les droits de douane réciproques ayant brièvement atteint des niveaux à trois chiffres avant d’être ramenés à environ 20 % sur les produits chinois importés aux États-Unis.

La question des minerais critiques constitue un autre point de friction majeur. Washington reproche à Pékin de ne pas avoir honoré ses engagements de rétablir les flux d’exportation de terres rares et d’aimants, indispensables à la fabrication de véhicules et de semi-conducteurs avancés. Un haut responsable américain a estimé vendredi que les performances chinoises dans ce domaine « n’étaient pas à la hauteur ».

L’intelligence artificielle s’invite pour la première fois de façon centrale dans ce type de négociations bilatérales. Bessent a évoqué la possibilité de discuter de « garde-fous » communs pour prévenir les risques partagés, notamment afin d’empêcher que des modèles d’IA puissants ne tombent entre les mains d’acteurs non étatiques malveillants. Les deux pays pourraient également aborder la question des modèles dits « ouverts », dont les versions chinoises séduisent de plus en plus d’entreprises américaines en raison de leur coût inférieur à celui des systèmes propriétaires développés par des acteurs comme OpenAI ou Anthropic. « Les États-Unis restent le leader en matière d’intelligence artificielle, a rappelé Bessent. Nous sommes ouverts à des discussions pour éviter les risques partagés et la bifurcation de nos deux systèmes. »

L’Iran figure également en filigrane des discussions. La Chine demeure l’un des principaux partenaires économiques de Téhéran et absorbe une large part de ses exportations pétrolières, ce qui fait de Pékin un interlocuteur incontournable pour Washington, qui cherche à renforcer la pression économique sur la République islamique alors que le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran entre dans son septième mois.

Malgré l’ampleur de l’agenda, les analystes tempèrent les attentes. « Il y aura probablement quelques résultats à afficher en raison du sommet présidentiel à venir, mais je ne pense pas que nous soyons à la veille d’une percée majeure », a estimé Anna Ashton, analyste spécialisée dans le commerce avec la Chine et fondatrice d’Ashton Intelligence. L’ancien secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell partage ce diagnostic prudent : « L’un des seuls objectifs réalistes à court terme est une trêve, qui se prolongera vraisemblablement jusqu’à la fin de l’année. » Les deux délégations se retrouvent ainsi dans une logique de gestion des tensions plutôt que de résolution durable des différends qui structurent leurs relations depuis plusieurs années.