Russie unie triomphe sans surprise aux législatives, sur fond d’offensive de drones ukrainiens

Le parti Russie unie remporte les élections législatives de 2026 avec près de 50 % des voix, dans un contexte de répression et d'attaques de drones ukrainiens. Les résultats reflètent un contrôle politique étroit, tandis que l'Ukraine intensifie ses offensives, visant à perturber le scrutin et à démontrer son opposition à l'occupation russe.

Le parti du Kremlin a remporté dimanche les élections à la Douma avec près de 50 % des suffrages, dans un scrutin sans véritable opposition et perturbé par une attaque massive de drones ukrainiens ainsi que des cyberoffensives d’ampleur inédite.

Le résultat était attendu, il est confirmé. Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, sort vainqueur des élections législatives russes du 20 septembre 2026, avec 49,4 % des voix selon un sondage à la sortie des urnes réalisé par le Centre russe d’étude de l’opinion publique, un organisme d’État. Un score quasi identique à celui obtenu lors du précédent scrutin, en 2021. Dmitri Medvedev, ex-président de la Fédération et actuel président du parti, a tenu à «remercier les citoyens qui ont pris part au vote».

Ces législatives, les premières organisées depuis le lancement de l’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine en février 2022, visaient à renouveler les 450 sièges de la Douma, la chambre basse du Parlement. Elles se sont également tenues dans les territoires ukrainiens occupés et annexés par Moscou. Le Parti communiste (KPRF) arrive en deuxième position avec 14,2 % des suffrages, suivi du parti nationaliste LDPR à 10,7 %. Les résultats préliminaires officiels doivent être annoncés lundi matin par la présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova.

Le scrutin s’est déroulé dans un cadre politique verrouillé : le seul parti ouvertement opposé à la guerre, Iabloko, avait été écarté de la compétition. Seules des formations soutenant, à des degrés divers, la poursuite du conflit en Ukraine ont été autorisées à concourir. L’Union européenne a dénoncé des élections organisées sous un régime de «répression systématique et institutionnalisée».

La journée du vote a été marquée par une attaque ukrainienne d’une ampleur inhabituelle. Plus d’un millier de drones ont été engagés, touchant notamment une raffinerie à Moscou ainsi que des zones résidentielles. Au moins deux personnes ont été tuées et une vingtaine blessées sur le territoire russe. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a évoqué plus de 1 600 drones abattus par la défense antiaérienne, dont 450 se dirigeaient vers la capitale, qualifiant l’attaque de «sans précédent» et «manifestement planifiée pour perturber les élections». Dans la région de Kherson, contrôlée par la Russie, un drone ukrainien a frappé un bus, tuant deux personnes dont une employée de la Commission électorale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué des frappes ayant eu «un impact très important dans la région de Moscou», précisant qu’une dizaine de types d’armements différents avaient été utilisés. En réponse, le ministère russe de la Défense a annoncé que Moscou «poursuivrait et intensifierait» ses propres frappes de haute précision contre des cibles militaires à Kiev.

Parallèlement aux attaques physiques, la Commission électorale a signalé plus d’un millier de vagues d’attaques informatiques visant à saturer le système de vote électronique, ainsi que des tentatives de déstabilisation de l’infrastructure de télécommunications russe. Ella Pamfilova a décrit des opérations menées par des «groupes hautement professionnels et bien coordonnés, utilisant des outils d’intelligence artificielle», et y a vu des «signes d’une ingérence ukrainienne». Une première cyberattaque qualifiée de «puissante» avait déjà eu lieu la veille sans parvenir à faire tomber les systèmes.

Ce vote s’est tenu dans un pays sous pression économique et sociale : sanctions occidentales, pénuries d’essence, restrictions d’accès à Internet dans plusieurs régions. À Moscou, les rares électeurs interrogés ont exprimé des motivations diverses, certains votant pour les communistes faute de pouvoir vivre avec leur retraite, d’autres choisissant un parti mineur pour éviter de soutenir Russie unie. À Berlin et à Londres, des membres de la diaspora russe en exil ont manifesté contre la guerre et le pouvoir de Poutine.