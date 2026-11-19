Le Danemark s'apprête à ratifier un accord de sécurité avec les États-Unis et le Groenland, prévoyant l'installation de deux nouvelles bases militaires américaines. Ce texte vise à renforcer la défense dans un contexte géopolitique tendu, tout en préservant l'autonomie du Groenland. L'accord a déjà reçu l'approbation du Parlement groenlandais.

Le Parlement danois doit se prononcer ce jeudi 19 novembre sur un accord de sécurité conclu avec les États-Unis et le Groenland. Le texte prévoit notamment l’installation de deux nouvelles bases militaires américaines et le déploiement d’équipements liés au projet de défense antimissile « Golden Dome ». Une décision stratégique qui intervient après plusieurs mois de tensions autour des ambitions de Donald Trump sur ce territoire autonome.

Le Groenland se retrouve une nouvelle fois au centre des relations entre Copenhague et Washington. Les députés danois sont appelés à ratifier un accord de sécurité négocié avec les États-Unis et les autorités groenlandaises, destiné à encadrer le renforcement de la présence militaire américaine sur l’île. Signé en septembre 2026, ce texte intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible, après les déclarations répétées du président américain Donald Trump concernant l’avenir du territoire. Situé entre l’Amérique du Nord et l’Europe, le Groenland occupe une position stratégique majeure dans l’Arctique, une région où les enjeux militaires, économiques et géopolitiques prennent une importance croissante. L’accord doit permettre de renforcer les capacités de défense américaines tout en préservant le cadre politique et institutionnel du territoire, qui bénéficie d’une large autonomie au sein du Royaume du Danemark.

Le dispositif prévoit notamment la création de deux nouvelles bases militaires américaines et l’installation d’équipements associés au projet « Golden Dome », le système de défense antimissile défendu par Donald Trump. L’objectif américain consiste à améliorer les capacités de détection et d’interception des menaces susceptibles de traverser les régions polaires. Le Groenland présente un intérêt particulier en raison de sa position géographique, sur les trajectoires potentielles de certains missiles entre l’Eurasie et l’Amérique du Nord. Les États-Unis disposent déjà d’une présence militaire sur le territoire, notamment à la base spatiale de Pituffik, anciennement connue sous le nom de Thulé. Le nouvel accord doit élargir cette coopération et donner davantage de moyens aux forces américaines dans une région où la Russie et la Chine suscitent une attention croissante des puissances occidentales.

Un compromis stratégique après les tensions avec Washington

La négociation de cet accord a été marquée par les déclarations du président américain sur le contrôle du Groenland. Donald Trump a plusieurs fois exprimé son intérêt pour ce territoire, allant jusqu’à évoquer la possibilité d’en prendre le contrôle par la force. Ces prises de position ont provoqué de fortes tensions diplomatiques avec le Danemark et les responsables groenlandais, qui ont rappelé leur attachement au droit des habitants à décider de leur avenir. Le compromis conclu en septembre apparaît ainsi comme une tentative de répondre aux préoccupations sécuritaires américaines sans modifier le statut politique du territoire. Le Parlement groenlandais a déjà approuvé l’accord au cours du mois de novembre. La ratification danoise constitue l’une des dernières étapes nécessaires à son entrée en vigueur.

L’importance du Groenland dépasse toutefois les seules questions militaires. Le territoire possède d’importantes ressources minières et occupe une place centrale dans les nouvelles perspectives économiques ouvertes par l’évolution de l’environnement arctique. Les possibilités de navigation, l’accès aux matières premières et la surveillance des espaces maritimes renforcent son intérêt stratégique. Pour Copenhague, l’enjeu consiste à maintenir une relation de défense étroite avec Washington tout en garantissant le respect de l’autonomie groenlandaise. Pour les autorités locales, la question de la souveraineté demeure essentielle, alors que les débats sur une éventuelle indépendance restent présents dans la vie politique de l’île. Si le Parlement danois approuve définitivement le texte, celui-ci pourra entrer en vigueur après l’accomplissement des dernières formalités diplomatiques. Le Groenland devrait alors accueillir une présence militaire américaine renforcée, sans que son statut institutionnel soit officiellement modifié.