L'opération internationale "TorNado" coordonnée par Europol a conduit à l'arrestation de 354 individus et à la saisie de près de six tonnes de drogues dans 14 pays. Les investigations ont mis au jour des réseaux criminels actifs sur le dark web, illustrant ainsi l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre le narcotrafic.

Une vaste opération policière menée dans 14 pays a permis l’arrestation de 354 personnes soupçonnées de participer à des réseaux criminels actifs sur le dark web. Baptisée « TorNado », cette offensive coordonnée par Europol a également abouti à la saisie de près de 5,7 tonnes de stupéfiants, de centaines d’armes et de plus de 200 millions d’euros d’avoirs criminels. La France figure parmi les pays concernés, avec 23 interpellations.

Les autorités européennes et américaines ont dévoilé jeudi 12 novembre les résultats d’une importante opération internationale contre la criminalité organisée sur Internet. Menée entre mai 2025 et octobre 2026, l’opération « TorNado » a mobilisé les forces de l’ordre de 14 pays, dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie. Les enquêteurs ont ciblé les vendeurs et les acheteurs opérant sur plusieurs grandes plateformes clandestines du dark web, utilisées notamment pour commercialiser des stupéfiants, des armes et d’autres produits illicites.

Au total, 354 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette mobilisation. Les États-Unis concentrent le plus grand nombre d’interpellations, avec 132 suspects arrêtés, devant le Royaume-Uni (59), la Hongrie (45), l’Allemagne (41) et la France (23). Les investigations ont également donné lieu à des centaines de perquisitions et à l’identification de nombreux comptes utilisés pour réaliser des transactions illégales. L’objectif des enquêteurs était notamment de retrouver les véritables identités des individus qui pensaient pouvoir dissimuler leurs activités derrière l’anonymat des réseaux clandestins.

Près de six tonnes de drogue et 209 armes saisies

Les saisies réalisées au cours de l’opération témoignent de l’ampleur des trafics concernés. En Europe, les autorités ont récupéré environ 950 kilogrammes de stupéfiants, parmi lesquels des amphétamines, de la kétamine, de la MDMA, de la cocaïne et du cannabis. En France, les enquêteurs ont notamment saisi 50 kilogrammes de cannabis. Plus d’un million de comprimés soumis à prescription médicale ont également été découverts dans le cadre des investigations européennes.

Aux États-Unis, les forces de l’ordre ont mis la main sur plus de 4,8 tonnes de drogues illicites, ainsi que sur 152 armes à feu. Au total, l’opération a permis la saisie de 209 armes et de plus de 234 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, soit plus de 200 millions d’euros. Les enquêteurs ont également découvert 38 presses utilisées pour fabriquer des comprimés. Parmi les substances interceptées figurent notamment du fentanyl et d’autres opioïdes de synthèse, dont la circulation représente un enjeu majeur de santé publique en Amérique du Nord.

Europol cible les grandes plateformes clandestines

L’opération « TorNado » s’inscrit dans la continuité de plusieurs offensives internationales contre les marchés illégaux du dark web. Les enquêteurs ont notamment exploité des informations recueillies après le démantèlement de plateformes comme Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door. Ces sites permettaient à des vendeurs et à des acheteurs d’entrer en relation tout en utilisant des outils destinés à masquer leur identité. Les transactions étaient fréquemment réalisées au moyen de cryptomonnaies, tandis que les marchandises étaient expédiées par les circuits postaux traditionnels.

Pour identifier les suspects, les services spécialisés ont croisé des renseignements issus de plusieurs enquêtes nationales et analysé les traces numériques laissées par les transactions. Europol a notamment mobilisé ses équipes chargées de l’analyse informatique et de la traçabilité des opérations sur les chaînes de blocs. La coopération entre les différents pays a permis de rapprocher des identités numériques de personnes physiques et de reconstituer certains circuits financiers. Ces méthodes ont joué un rôle central dans l’identification de vendeurs opérant simultanément sur plusieurs plateformes.

Des réseaux criminels capables de se reconstituer rapidement

Malgré l’importance des arrestations, les autorités reconnaissent que les marchés clandestins restent difficiles à éradiquer durablement. Lorsqu’une plateforme est démantelée, ses utilisateurs peuvent rapidement migrer vers d’autres espaces numériques, parfois plus spécialisés ou davantage protégés. Les services de police observent également une utilisation croissante des messageries chiffrées et des circuits de vente directs, qui compliquent l’identification des trafiquants.

Pour Europol, cette opération démontre néanmoins l’efficacité de la coopération internationale face à des réseaux criminels qui dépassent les frontières nationales. Les enquêtes se poursuivent dans plusieurs pays afin d’identifier d’autres suspects et de déterminer l’étendue des activités découvertes. Les personnes interpellées restent présumées innocentes tant que leur culpabilité n’a pas été établie par la justice. Au-delà des saisies spectaculaires, « TorNado » illustre surtout l’évolution de la lutte contre le narcotrafic, désormais menée aussi bien sur le terrain que dans les infrastructures numériques utilisées par les organisations criminelles.