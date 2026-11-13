Le Royaume-Uni suit de près les projets européens de création de centres d'accueil pour migrants hors de l'Union européenne, notamment au Rwanda. Le Premier ministre Andy Burnham souligne la nécessité de maîtriser l'immigration irrégulière, sans toutefois confirmer une participation formelle à ces initiatives. Les conditions et responsabilités liées à ces centres restent à définir.

Le Royaume-Uni observe avec attention les projets de plusieurs pays européens visant à installer des centres pour migrants en dehors de l’Union européenne. Jeudi 12 novembre, le Premier ministre britannique Andy Burnham a confirmé suivre cette initiative, qui pourrait notamment concerner le Rwanda. Londres cherche de nouvelles solutions pour lutter contre l’immigration irrégulière et renforcer sa coopération avec ses partenaires européens.

Le gouvernement britannique pourrait s’inspirer de nouvelles initiatives européennes pour faire évoluer sa politique migratoire. En déplacement à Dublin à l’occasion d’un sommet de la Communauté politique européenne, le Premier ministre Andy Burnham a indiqué jeudi que son gouvernement suivait « avec intérêt » les discussions engagées par plusieurs pays européens autour de la création de centres d’accueil pour migrants situés hors du territoire de l’Union européenne. Le Rwanda figure parmi les destinations envisagées dans le cadre de ces réflexions.

Interrogé par des journalistes à l’issue du sommet, le chef du gouvernement britannique a insisté sur les attentes de la population concernant la maîtrise des flux migratoires. « La population souhaite que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre l’immigration clandestine », a-t-il déclaré. Il a également précisé que Londres réfléchissait à de nouvelles mesures et continuerait de suivre attentivement les initiatives de ses partenaires. Ces déclarations ne constituent toutefois pas l’annonce d’un accord britannique pour participer au dispositif.

Des centres situés en dehors du territoire européen

Le projet étudié par plusieurs pays européens repose sur la création de structures d’accueil dans des États tiers. Ces installations, parfois désignées sous le terme de « hubs », pourraient permettre d’organiser certaines étapes de la prise en charge ou du retour de migrants en dehors de l’Union européenne. Leurs modalités précises restent néanmoins à définir, notamment concernant les personnes susceptibles d’y être transférées, leur statut juridique et les responsabilités des pays participants.

La possibilité d’implanter de telles structures au Rwanda retient particulièrement l’attention. Ce pays d’Afrique de l’Est avait déjà été au centre d’un précédent projet britannique de transfert de demandeurs d’asile, qui avait suscité d’importantes controverses juridiques et politiques. Les discussions européennes actuelles ne signifient cependant pas nécessairement la reprise de ce dispositif à l’identique. Les gouvernements concernés devront notamment préciser les garanties offertes aux personnes accueillies et le cadre juridique applicable.

Londres cherche de nouvelles réponses à l’immigration irrégulière

Pour le gouvernement britannique, la question migratoire demeure un dossier majeur. Les arrivées irrégulières, notamment par la Manche, alimentent depuis plusieurs années les débats sur la sécurité des frontières, les capacités d’hébergement et le coût de la prise en charge des demandeurs d’asile. Les autorités cherchent à renforcer les dispositifs de contrôle tout en développant la coopération avec les pays européens et les États de transit.

La position exprimée par Andy Burnham témoigne d’une volonté d’examiner plusieurs options sans annoncer, pour l’instant, de changement concret. Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le Brexit, conserve néanmoins un intérêt direct pour les politiques migratoires de ses voisins. L’avenir de ces centres dépendra des négociations entre les États concernés, des accords avec les pays d’accueil et de leur conformité aux obligations internationales en matière de droits humains.