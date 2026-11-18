Le Parlement italien adopte une loi renforçant la lutte contre l'antisémitisme, intégrant une définition internationale de ce phénomène. Bien que saluée par certains, cette législation suscite des craintes quant à d'éventuelles restrictions de la liberté d'expression, notamment sur les critiques à l'égard d'Israël. La mise en œuvre de ces mesures sera cruciale.

Le Parlement italien a définitivement adopté, mardi 17 novembre 2026, une loi destinée à renforcer la lutte contre l’antisémitisme. Approuvé par 147 voix contre 93, avec cinq abstentions, le texte introduit dans le droit italien une définition internationale de l’antisémitisme. Une décision saluée par ses défenseurs, mais vivement critiquée par plusieurs organisations de défense des droits humains, qui redoutent des restrictions à la liberté d’expression concernant Israël et la question palestinienne.

L’Italie se dote d’un nouveau cadre législatif pour lutter contre l’antisémitisme. Après son adoption par le Sénat en mars dernier, le projet de loi a reçu mardi son approbation définitive à la Chambre des députés. Soutenu par la majorité de droite et plusieurs parlementaires centristes, il vise à renforcer la prévention des actes antisémites et la protection des communautés juives. La principale nouveauté réside dans l’intégration au droit italien de la définition opérationnelle élaborée en 2016 par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Celle-ci s’accompagne d’exemples permettant d’identifier différentes manifestations contemporaines de l’antisémitisme, notamment certaines formes de discours visant Israël. Le texte prévoit également une stratégie nationale de lutte contre les discriminations antijuives, des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires ainsi qu’un renforcement de la coordination entre les institutions publiques. Il ne crée toutefois pas de nouvelles infractions pénales ni de sanctions supplémentaires.

L’adoption de cette loi intervient dans un contexte de progression des actes antisémites en Italie. Selon les données disponibles, 963 incidents ont été recensés en 2025, soit plus du double du niveau enregistré en 2023. Pour les partisans du texte, cette évolution justifie une réponse institutionnelle renforcée afin de protéger les citoyens juifs et de combattre les discours de haine. Plusieurs responsables de la majorité gouvernementale estiment que l’utilisation de la définition de l’IHRA permettra de mieux identifier les comportements antisémites et d’harmoniser les actions de prévention. Le sénateur Maurizio Gasparri, membre de Forza Italia, a notamment défendu une législation destinée à lutter contre les discriminations raciales et religieuses, rejetant les accusations selon lesquelles elle viserait à protéger le gouvernement israélien des critiques. Le texte affirme d’ailleurs explicitement le respect des libertés constitutionnelles, notamment la liberté de pensée, de réunion et d’expression politique.

Une définition de l’antisémitisme au cœur des critiques

La controverse porte principalement sur les conséquences possibles de l’application de la définition de l’IHRA. Plusieurs organisations, dont Amnesty International, considèrent que certains exemples associés à cette définition pourraient conduire à assimiler des critiques de la politique israélienne à des manifestations d’antisémitisme. Elles craignent notamment que cette interprétation puisse être utilisée pour limiter des prises de position sur la guerre à Gaza, l’occupation des territoires palestiniens ou les décisions du gouvernement israélien. Amnesty International a dénoncé une décision susceptible de favoriser la censure et l’autocensure, particulièrement dans les universités, les établissements scolaires et les espaces de débat public. L’organisation souligne que la législation italienne comportait déjà des dispositions réprimant les discriminations et les incitations à la haine. Elle estime qu’une meilleure application des règles existantes aurait permis de renforcer la lutte contre l’antisémitisme sans introduire les ambiguïtés qu’elle attribue à la nouvelle loi.

Le débat a également provoqué des divisions au sein de l’opposition italienne. Une grande partie du Parti démocrate, le Mouvement 5 étoiles et l’Alliance des Verts et de la Gauche se sont opposés au texte, tandis que d’autres formations centristes ont soutenu son adoption. Des amendements proposant de remplacer la définition de l’IHRA par celle de la Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme, élaborée par des universitaires et des spécialistes de l’histoire juive, n’ont pas été retenus. Cette dernière distingue plus explicitement les manifestations d’hostilité envers les personnes juives des critiques politiques adressées à l’État d’Israël. La nouvelle législation italienne ouvre désormais une phase de mise en œuvre dont les modalités seront déterminantes. Les autorités devront concilier deux objectifs inscrits dans les principes démocratiques : assurer une protection effective contre l’antisémitisme et préserver la liberté de débattre des politiques menées par les États. C’est notamment sur l’interprétation concrète de ces dispositions que se concentreront les prochaines discussions.