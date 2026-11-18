Le gouvernement malaisien exige des explications d'Anthropic sur une opération d'influence électorale présumée impliquant son IA, Claude. Un acteur étranger aurait utilisé cette technologie pour manipuler les réseaux sociaux, créant faux comptes et contenus ciblés. Les autorités cherchent à comprendre l'impact sur la démocratie et envisagent des mesures législatives pour encadrer l'IA.

Le gouvernement malaisien demande des explications à Anthropic après la révélation d’une opération présumée de manipulation politique utilisant son intelligence artificielle Claude. Selon un rapport publié par l’entreprise américaine, un acteur étranger aurait exploité cette technologie pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et développer des outils de ciblage électoral. Les autorités veulent désormais comprendre l’ampleur de cette opération et les risques qu’elle représente pour la démocratie.

La Malaisie cherche à obtenir des précisions sur une campagne d’influence numérique qui aurait visé ses électeurs. Dans une réponse écrite adressée au Parlement mardi 17 novembre, le ministère malaisien des Communications a indiqué que la Commission des communications et du multimédia sollicitait des informations complémentaires auprès d’Anthropic. L’entreprise américaine, connue pour son assistant d’intelligence artificielle Claude, avait publié en septembre un rapport décrivant plusieurs tentatives d’utilisation abusive de ses technologies. Parmi les opérations identifiées figurait un dispositif destiné à influencer des processus électoraux en Malaisie. Les autorités souhaitent désormais connaître les circonstances précises de cette utilisation et déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises pour protéger l’environnement numérique national.

Selon les informations communiquées par Anthropic, l’opération aurait été menée par une entité étrangère qui pourrait avoir été basée en Turquie. Celle-ci aurait utilisé Claude pour développer un système de ciblage des électeurs, créer environ 1 000 faux comptes sur le réseau social X et mettre en place un faux site d’information. Les outils auraient permis d’exploiter des données démographiques et électorales afin d’adapter les messages politiques à différents territoires. Le rapport évoque également une infrastructure commercialisée comme un service d’influence politique automatisée. Ces éléments décrivent une utilisation de l’intelligence artificielle destinée à industrialiser des techniques de manipulation déjà connues, notamment la création de faux profils et la diffusion de contenus trompeurs. Anthropic précise toutefois avoir interrompu l’opération sans avoir constaté de propagation avérée dans de véritables communautés d’utilisateurs.

L’intelligence artificielle, nouveau défi pour la sécurité électorale

Cette affaire illustre les risques associés à l’automatisation des campagnes de désinformation. Les systèmes d’intelligence artificielle générative peuvent produire rapidement des textes, des profils fictifs et des contenus adaptés à des publics particuliers. Utilisés à grande échelle, ces outils peuvent réduire les coûts d’une opération d’influence et compliquer l’identification de ses organisateurs. Les autorités malaisiennes cherchent donc à mieux comprendre la manière dont la technologie Claude aurait été détournée de ses usages prévus. Le rapport d’Anthropic ne démontre pas que la campagne a effectivement modifié les comportements électoraux ou influencé les résultats d’un scrutin. Il révèle en revanche l’existence présumée d’une infrastructure conçue pour intervenir dans le débat politique.

Le gouvernement malaisien travaille parallèlement à un projet législatif destiné à renforcer l’encadrement de l’intelligence artificielle. Les autorités souhaitent développer leur coopération avec les entreprises technologiques et les plateformes numériques pour détecter les usages malveillants et limiter la circulation de contenus trompeurs. L’enjeu dépasse largement la Malaisie : de nombreux pays s’interrogent sur la capacité de leurs institutions à protéger les élections face à des opérations numériques organisées depuis l’étranger. Pour Anthropic, cette affaire souligne également la nécessité de surveiller les détournements de ses modèles et de partager les informations pertinentes avec les autorités concernées. La réponse de l’entreprise aux demandes malaisiennes pourrait contribuer à préciser les circonstances de cette campagne présumée et les moyens disponibles pour empêcher la répétition d’opérations similaires.