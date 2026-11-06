Pékin ouvre deux enquêtes antidumping contre des produits européens, notamment des fils de para-aramide et de l’éthylidène norbornène, soupçonnant des prix de dumping. Cette mesure s'inscrit dans un climat de tension croissante entre la Chine et l'Union européenne, malgré des discussions récentes visant à stabiliser leurs relations économiques.

Les tensions commerciales entre la Chine et l’Union européenne connaissent un nouvel épisode. Vendredi 6 novembre, Pékin a annoncé l’ouverture de deux enquêtes antidumping visant plusieurs produits industriels importés du marché européen. La première concerne les fils de para-aramide, des fibres synthétiques particulièrement résistantes utilisées dans l’automobile, les câbles de fibre optique ou encore les équipements de protection balistique. La seconde porte sur l’éthylidène norbornène, un composé chimique entrant notamment dans la fabrication de caoutchoucs synthétiques destinés à l’industrie automobile et au bâtiment. Cette dernière procédure concerne également les importations japonaises. Les autorités chinoises soupçonnent certains producteurs étrangers de commercialiser leurs marchandises à des prix artificiellement bas, au détriment des entreprises locales.

Ces investigations ont été engagées à la demande de producteurs chinois qui dénoncent une concurrence jugée déloyale. Selon les éléments présentés par le ministère chinois du Commerce, les prix des fils de para-aramide importés de l’Union européenne auraient chuté de plus de 50 % entre 2023 et le premier semestre 2026, tandis que les volumes seraient restés élevés. Concernant l’éthylidène norbornène, les importations en provenance des territoires concernés auraient progressé de 27,35 % entre 2023 et 2025, avant d’enregistrer une nouvelle hausse de 56 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. Pékin estime que ces évolutions justifient l’examen d’éventuelles pratiques de dumping. Les deux procédures doivent normalement s’achever en novembre 2027, avec une possibilité de prolongation de six mois. Elles pourraient déboucher sur l’instauration de droits de douane supplémentaires si les accusations étaient confirmées.

Une nouvelle escalade malgré les discussions entre Bruxelles et Pékin

Cette offensive commerciale intervient moins d’un mois après des discussions entre responsables chinois et européens destinées à apaiser leurs différends économiques. Les deux partenaires avaient alors affiché leur volonté de stabiliser leurs relations, fragilisées par une multiplication des enquêtes et des mesures de défense commerciale. Bruxelles reproche régulièrement à Pékin de soutenir massivement certaines industries nationales, favorisant une concurrence difficile pour les entreprises européennes. La Chine conteste ces accusations et dénonce, de son côté, les restrictions imposées à ses exportations. Depuis le début de l’année 2026, l’Union européenne a engagé seize procédures de défense commerciale concernant des produits chinois, dont neuf dans le secteur chimique. Une multiplication des contentieux qui témoigne de la dégradation progressive des relations économiques entre les deux puissances.

Pour les industriels européens, ces nouvelles investigations représentent un risque supplémentaire sur un marché chinois déjà marqué par une concurrence intense et des tensions géopolitiques persistantes. Les secteurs concernés occupent une place stratégique dans plusieurs chaînes de production, notamment celles de l’automobile, des télécommunications et des matériaux industriels. L’instauration éventuelle de taxes pourrait renchérir les exportations européennes et modifier les stratégies commerciales des entreprises concernées. Toutefois, l’ouverture d’une enquête ne signifie pas que des pratiques illégales ont été démontrées. Les producteurs visés pourront présenter leurs arguments avant toute décision définitive. Au-delà de ces deux dossiers, cette nouvelle confrontation illustre les difficultés croissantes de Pékin et de Bruxelles à concilier leurs ambitions industrielles avec le maintien d’échanges commerciaux ouverts. Les négociations diplomatiques se poursuivent, mais les procédures antidumping deviennent progressivement l’un des principaux instruments de leur rivalité économique.