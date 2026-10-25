Kim Jong Un visite Dandong, en Chine, pour inauguré le nouveau pont sur le Yalou, symbole d'un rapprochement stratégique entre Pékin et Pyongyang. Accueilli par un responsable chinois, il discute de la coopération économique et humaine, en lien avec l'anniversaire de l'entrée de la Chine dans la guerre de Corée, renforçant ainsi leurs alliances.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est rendu à Dandong, ville frontalière chinoise, en empruntant le nouveau pont sur le fleuve Yalou, inauguré il y a quelques jours à peine. Sa visite intervient à un moment chargé de significations politiques et historiques.

Kim Jong Un a franchi la frontière sino-coréenne par le nouveau pont sur le Yalou, ouvrage à quatre voies achevé dès 2014 mais resté inutilisé pendant douze ans, faute d’infrastructures routières et douanières côté nord-coréen. L’inauguration officielle du pont, il y a environ une semaine, marque une étape concrète dans le rapprochement économique entre Pékin et Pyongyang.

À Dandong, le dirigeant nord-coréen a été reçu par Wang Huning, plus haut responsable politique consultatif de Chine, qui lui a transmis les « salutations et vœux » du président Xi Jinping. Les deux parties ont affiché leur volonté de « renforcer la communication et la coopération stratégiques » afin de préserver leurs intérêts communs en matière de souveraineté, de sécurité et de développement. Elles ont également évoqué l’expansion des échanges humains ainsi que de la coopération économique et commerciale, en lien direct avec l’ouverture du nouveau pont.

Le calendrier de cette visite n’est pas anodin. Elle coïncide avec l’anniversaire de l’entrée de la Chine dans la guerre de Corée (1950-1953), conflit au cours duquel les troupes chinoises ont combattu aux côtés de Pyongyang contre les forces sud-coréennes et la coalition menée par les États-Unis sous mandat onusien. On ignore pour l’heure si Kim Jong Un participera aux cérémonies commémoratives prévues à cette occasion. La visite précède par ailleurs la cinquième session plénière du Comité central du Parti communiste chinois, réunion politique majeure programmée lundi à Pékin.

Ce déplacement intervient dans un contexte de resserrement des liens entre la Corée du Nord et ses deux principaux partenaires. Le nouveau pont sur le Yalou a été inauguré un peu plus d’un mois après l’ouverture du premier pont routier reliant la Corée du Nord à la Russie, salué par Pyongyang comme le signe d’une relation renforcée avec Moscou. Si les échanges nord-coréano-russes portent essentiellement sur des fournitures militaires, le commerce avec la Chine, premier partenaire commercial et principal soutien diplomatique de Pyongyang, pourrait permettre à la Corée du Nord d’importer les biens nécessaires au développement de son économie civile, estiment des analystes.